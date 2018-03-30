Canlı bombanın ailesine 3 kuruşluk tazminat cezası

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde düzenlenen Barış, Emek ve Demokrasi Mitingi’ne yapılan saldırıda eşi Uygar Çoşgun’u kaybeden avukat Mehtap Sakinci Coşgun, canlı bomba eylemini gerçekleştiren IŞİD'li Yunus Emre Alagöz’ün anne ve babasına 3 kuruşluk tazminat davası açtı. Mahkeme, ailenin, çocuklarının verdiği zarardan sorumlu olduğunu belirterek tazminat ödemeleri gerektiğine hükmetti.

20 Temmuz 2015’te Suruç’ta 31 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen canlı bomba da 10 Ekim Ankara Garı katliamını gerçekleştiren Yunus Emre Alagöz’ün kardeşi Şeyh Abddurrahman Alagöz’dü.

Aile duruşmalara katılmadı

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-DER) Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun’un saldırının canlı bombaların ailesine açtığı 3 kuruşluk tazminat davası Ankara 22’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Canlı bombaların anne ve babası davanın hiçbir duruşmasına katılmadı. Mahkeme gerekçeli kararında ailenin, çocuklarının verdiği zarardan sorumlu olduğunu belirterek tazminat ödemeleri gerektiğine hükmetti.

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