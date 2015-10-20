Canlı bombaların aracındaki izler, IŞİD'in hücre evlerine uzandı

Ankara katliamını yapan saldırganların kullandığı otomobil, 6 gün sonra plakası sökülmüş halde bir apartmanın garajında bulundu. Araçtaki parmak izleri ve MOBESE kayıtları üzerinden yapılan takiple IŞİD'in Antep'teki bazı hücre evleri ve depoları tespit edildi. Yapılan baskınlarda bombalar ile silahlar ele geçirildi, aralarında katliamın planlayıcısının da bulunduğu 9 kişinin ise Suriye'ye kaçtığı belirlendi.

Hasan Kırmızıtaş ve Metin Faruk Tamer’in DHA’da yer alan haberine göre, 10 Ekim günü barış mitingi için Ankara'ya gelenlerin toplandığı Ankara Garı önünde peş peşe iki patlama meydana geldi. Canlı bombaların düzenlediği saldırılarda 102 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Yapılan araştırmada saldırının Suruç bombacısı Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz ve kimliği bilinmeyen yabancı uyruklu bir IŞİD militanı tarafından yapıldığı saptandı. Güvenlik güçleri bu sırada yaptığı çalışmalarda canlı bombaların Gaziantep'ten 2 otomobil ile Ankara'ya gittiğini ortaya çıkardı ve olayla ilgili olarak Gaziantep, Kilis ve Bursa'da gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bindikleri otomobil garajda bulundu

Saldırı sonrası Ankara'ya giden canlı bombaların çıkış noktasının tespit edilmesi üzerine terör konusunda uzman polis ve istihbaratçılardan oluşan özel bir ekip, Gaziantep'e geldi.

Bu ekip, canlı bombaları Ankara'ya götüren ve saldırının ardından dönen 34 DM 8574 plakalı otomobilin peşine düştü. Mobese ve güvenlik kameralarının takibi ve istihbarat çalışmasının ardından otomobilin Yeditepe Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Polis ekipleri geçen 16 Ekim gecesi otomobili Yeditepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın garajında buldu.

Garajın 6 aylık kirasını peşin ödemişler

Apartman yöneticisinden ulaşılan garaj sahibi, Yeditepe Mahallesi'ne geldi ve garajı bir süre önce tanımadığı Suriyeli bir kişiye 150 liradan kiraya verdiğini ve 6 aylık kira karşılığı 900 lira parayı da peşin olarak aldığını söyledi. Garaj sahibi, kiracısını tanımadığını ve kendisinde olan cep telefonundan da bu kişiye ulaşamadığını söyledi. Garaja giren polis, canlı bombaların Ankara'ya giderken kullandığı otomobili, plakaları sökülmüş olarak buldu. Garajda ve otomobilde parmak izi araştırması yapan polis, daha sonra detaylı araştırma için aracı çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdü.

Hücre evi ve depolara ulaşıldı

Otomobildeki parmak izleri, aracın geçmişte gittiği bölgeler ve istihbarat çalışmalarının ardından polis kent merkezi ile Nizip ilçesindeki depo ve hücre evlerini de belirleyerek peş peşe operasyonlar düzenledi. Gizlilik içerisinde yürütülen operasyonlarda 2,5 ton amonyum nitrat, 10 intihar yeleği, 150 metre kortex patlayıcı, 60 kilo TNT, 15 kilo demir bilye, 5 kilo cıvata somunu, 3 bin 683 mermi, 10 paket kimyasal patlayıcı, çuvallar içerisinde bomba yapımında kullanılan kükürt, amonyum nitrat, canlı bomba yeleği dikiminde kullanılan dikiş makinası, 27x16 ebatlı fünyesi takılı olmayan TNT düzeneği, 1 boş TNT kalıbı, bomba yapımında kullanıldığı malzemeler, 25 el bombası, 1 av tüfeği, 1 el bombası fünyesi, 6 kalaşnikof tüfek ile 8 fünye ele geçirildi.

Lüks semtteki depodan kamyonla malzeme götürüldü

Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında operasyon yaptığı depolardan birisinin ise kentin lüks semtlerinden Değirmiçem Mahallesi'nde olduğu ileri sürüldü. Mahalle sakinleri, bir apartmanın altındaki depoda polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ve içerideki malzemelerin kamyonla taşındığını söyledi.

Operasyon düzenlenen deponun kilidinin ise bu olayın ardından değiştirildiği görüldü.

‘Dokuz şüpheli Suriye'ye kaçtı’ iddiası

Öte yandan dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada da yer alan ve haklarında gıyabi tutukluluk kararı verilen 9 şüphelinin ise saldırı sonrası Suriye'ye kaçtıkları ileri sürülüyor.

Güvenlik güçlerinin de Suriye'ye kaçtığını değerlendirdikleri 9 şüphelinin Türk vatandaşı ve Suriyeli olduğu öğrenildi.

Dikkat çekmemek için farklı semtler

Ankara eylemini gerçekleştiren saldırganların Gaziantep'te dikkat çekmemek için farklı semtlerde depo ve garaj kiraladıkları ortaya çıktı. Bu depolarda patlayıcı imal ettikleri belirlenen IŞİD militanlarının, hücre evlerini de birbirini tanımayan kişilerden oluşturduğu ve farklı semtlerde seçtikleri öğrenildi. IŞİD militanlarının yine dikkat çekmemek için kenar semtler yerine orta ve üst gelir seviyesine sahip kesimin yaşadığı mahallelerde depo ve evler kiraladığı ileri sürüldü.

Öte yandan örgütün Ankara saldırısında aktif rol almayan bazı hücre yapılarının da operasyonların başlamasıyla Suriye'ye çekildiği bildirildi.