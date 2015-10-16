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Canlı bombaların Adıyaman hemşehriliğinden çıkarılması için girişim

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu: Daha önceden yaşadığımız olaylarda da canlı bombaların Adıyaman’dan çıkması bizleri derinden sarsmıştır

16 Ekim 2015 15:06

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 99 kişinin ölümüne yol açan Ankara katliamını gerçekleştiren canlı bomba eylemcilerinin Adıyaman hemşehriliğinden ihraç edilmesi için yasal dayanak bulunması halinde konuyla ilgili belediye meclisinde karar alacaklarını söyledi.

DHA’nın haberine göre; Hüsrev Kutlu, son zamanlarda Adıyaman’ın isminin terörle anılmasından rahatsız olduklarını söyledi. Huzur şehri Adıyaman isminin 99 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara’daki saldırıların ardından yeniden canlı bombalar ile anılmasının üzüntülerini artırdığını ifade eden Kutlu, "Saldırıları yapan canlı bombaların Adıyamanlı olma ihtimalinin zikredilmesi bile acımızı yüz kat artırıyor. Adıyaman halkı terörün hiç birisine, hiçbir çeşidine bugüne kadar pirim vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir. Daha önceden yaşadığımız olaylarda da canlı bombaların Adıyaman’dan çıkması bizleri derinden sarsmıştır" dedi.

 

“Ne ölüsüne ne dirisine”

 

Canlı bombaların Adıyamanlı olma ihtimaline karşı kent halkının bombacıların ne ölüsüne ne dirisine sahip çıkmadığını kaydeden Kutlu şöyle devam etti:

"Ne komşusu, ne akrabası, ne mahallelisi hiçbir şekilde bombacıları tasvip etmemiştir ve nefretle kınamıştır. Biz bu bağlamda halkımızın isteği üzerine canlı bomba olarak başkasının hayatını kasteden, canilik yapan, katliam yapan, cinayet işleyen, vahşet içerisinde olan kimselerin Adıyaman hemşeriliğinde ihracı konusunda belediye meclisinde bir görüşme yapacağız. Yasal dayanak bulunması halinde ilk mecliste bu konuyu gündeme getirecek ve karar alacağız. Çünkü; Adıyaman halkı vatanına, milletine, bayrağına bağlı kardeşçe yaşayan bir halktır.

Adıyaman’da tüm etnik unsurlar bir arada ortak ve kardeşçe yaşamaktadır. Adıyaman’da huzur vardır ve gece istediğiniz saatte istediğiniz yerde rahatça dolaşabilirsiniz. Ama bu canilerin Adıyaman’ın ismini kirletmesi neticesinde dışarıdan bakanlar üzerinde yanlış bir algı oluşmaktadır. Bu sebeple bu kirliliklerin, pisliğin Adıyaman üzerine bulaşmaması için katliama bulaşan insanların Adıyaman hemşeriliğinden ihraç edilmesi için elimizden geleni yapacağız ve yasal imkânı varsa meclisimizde böyle bir karar almayı düşünüyoruz.”

 

 

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