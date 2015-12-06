Canlı bombaları taşıyan taksi şoförü: Madem kendilerini patlatacaklardı, 2 lira para üstü için niye beklediler?

Ankara'daki Barış Mitingi’nde 100 kişinin katledildiği eylemde canlı bombaların bindiği taksinin şoförünün ifadesi bazı ayrıntıları ortaya çıkardı. İki canlı bombayı, gidecekleri yere yolu uzatarak götüren taksici ifadesinde, “Taksi ücreti 28 lira tuttu, yanımda oturan kişi 50 lira uzattı. 20 lira para üsttü verdim ancak 2 lirayı almak için beklediğini görünce 2 lirayı da bozuk para kutusundan çıkartarak verdim. Madem kendilerini patlatmışlar 2 lirayı niye beklediler?” dedi. Canlı bombanın, 13 dakika sonra kendisini patlattığı belirlendi.

Hürriyet'teki habere göre, Gaziantep’ten Ankara’ya gelen canlı bomba eylemcileri Yunus Emre Alagöz ile kimliği henüz belirlenemeyen ikinci bombacının, Gölbaşı’ndan Balgat’ta geçtikleri, buradan da taksiye binerek Meclis’in, Atatürk Bulvarı’na bakan tarafında indikleri belirlendi.

Canlı bombaların, daha sonra 200 metre geri yürüyerek İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün karşısındaki yolda seyir halindeyken durdukları taksiye bindikleri de görüntülerden belirlendi. Soruşturmayı yürüten terör polisi, patlamanın yaşandığı gün o bölgede geçen 350 taksi üzerinde çalışma yaparak eylemcilerinin bindiği taksinin plakasını belirleyerek, sürücüsüne ulaştı. Gözaltına alınan taksi şoförü H.Y.’nin, Ankara’yı bilmeyen canlı bomba eylemcilerini dolaştırdığı, yolu uzatarak farklı güzergâhtan götürdüğü belirlendi.

Taksi şoföre H.Y. ifadesinde şunları söyledi:

Çok sakinlerdi

“Birisi ön koltuğa yanıma otururken, diğeri arka tarafa geçti. Mitinge gideceklerini, Sıhhiye Meydanı’na kendilerini bırakmamı istediler. Sıhhiye Meydanı’nın kapalı olduğunu, polisin barikat kurduğunu söyledim. Bunun üzerine mitinge nasıl gidebileceklerini sordular, ben de onları garın önüne götürdüm. Arka koltuktan oturan kişi hiç konuşmadı. Yanımda oturan ise birkaç kelime konuştu. Çok sakinlerdi, herhangi bir tedirginlikleri yoktu. Dikkatimi çeken herhangi anormal bir durum yoktu. İkisinin üzerinde de mont vardı, geniş montlardan. Şüpheli bir durumları yoktu. Ankara’yı bilmediklerini anlayınca yolu biraz uzattım. Gençlik Caddesi’nden garın önüne geldik. Bıraktığım noktadan itibaren yol kapalı olduğu için polis barikatına yakın noktada bıraktım. Taksi ücreti 28 lira tuttu, ön koltukta oturan kişi 50 lira uzattı. 20 lira para üstünü verdim ancak 2 lirayı da almak için bekledi. 2 lirayı da bozuk para kutusundan çıkartarak verdim. (İfadesini alan polise yönelik) Amirim, madem kendilerini patlatmışlar 2 lirayı niye beklediler?”

Ankara’daki saldırıda ikinci canlı bombanın kimliğinin belirlenmesi için yürütülen DNA, kriminal ve yüz tanıma çalışmalarında henüz bir sonuca varılamadı. Canlı bombanın görüntülerini inceleyen polis, elde edilen fotoğrafını yüz tanıma sisteminden terör örgütleriyle bağlantılı 2 bin kişinin fotoğrafıyla eşleştirdi. IŞİD’e katılan ve canlı bomba eylemcisi olabileceği değerlendirilen 67 kişinin ailesinden de DNA örnekleri alınarak eşleştirme yapıldı. Türkiye genelinde polis ve jandarmada kayıp kayıtlarını da inceleyen polis, bu kişilerin de fotoğraflarıyla canlı bombanın fotoğrafını yüz tanıma sistemi üzerinden karşılaştırdı. Ancak hiçbir girişimden sonuç çıkmadı. İkinci canlı bombanın yabancı uyruklu olma olasılığı kuvvet kazandı. IŞİD’e katılan yabancı cihatçıların bilgi ve fotoğrafları üzerinde de çalışma yapılırken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye’nin istihbarat paylaşımında bulunduğu ülkelerin istihbarat birimlerinden de bu konuda destek istendi.