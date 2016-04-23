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Canlı bombalar artık 30 metreden tespit edilebilecek

Cihazın çalışması 'ultra geniş milimetrik radyo dalgalarıyla' insanların üzerini taraması prensibine dayanıyor

23 Nisan 2016 13:06

Yüzde 75 hissesi  İngiltere'ye iat olan RPSS isimli firmanın ürettiği ve ABD Başkanı  Barack Obama'dan İngiltere Başbakanı  David Cameron'a kadar birçok devlet adamını korumak için de kullanılan Mirtle isimli canlı bomba eylemlerini 30-40 metreden belirleyen cihaz Türkiye'ye getirildi.

Sabah'ın haberine göre, radyo dalgaları göndererek, kişilerin üzerinde ya da çantasındaki silah ve bomba gibi cisimlerin yansımalarını hafızasındaki görsellerle eşleştiren cihaz, bir tehdit anında polise sinyal ve görüntü gönderek uyarıyor.

 

"Devletler kullanıyor, özel sektöre verilmiyor"

 

Uyuşturucu tanıma sistemleri de silahın yanı sıra cihaza yüklenecek. Cihazı  Türkiye'ye getiren Nanosistem Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Perut, aynı zamanda Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyon Başkanı ve Türk Milli  FutbolTakımı güvenlik sorumlusu. Perut, "Cihaz 5 yıldır kullanılıyor. ABD Başkanı  Obama toplantıya gitmeden önce bu aletler kalabalığı tarıyor. Şu anda sadece devletler kullanıyor, özel sektöre verilmiyor. Biz de kamu kurumları için  Türkiye'de tanıtımı yaptık" dedi.

 

Fiyatı 200 bin dolar

 

Sistemi bulan kişi İngiliz fizik profesörü Nick Bowring, geliştiren kişi ise Carl Cagliarini. Perut, "Cihazın satış fiyatı 200 bin dolar. Şirket  Türkiye'de de üretim için yatırımı düşünüyor. Buradan da bölge ülkelere ihracat yapacak" diye konuştu.

 

İntihar bombacılarını tespit ediyor

 

RPSS Şirketinin Başkan Yardımcısı Carl Cagliarini de, sistemin 'ultra geniş milimetrik radyo dalgalarıyla' insanların üzerini taraması prensibine dayandığını söyledi. Cagliarini, "Mirtle okullara getirilen tabancaları, spor karşılaşmaları, caddeler ve kalabalık alanlara yönelen intihar bombacılarını tespit etmekte kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.

 

ABD ve İngiltere'de onayladı

 

Mirtle'ı kullanan operatörün tehdit algılandığında, görsel ve sesli uyarı gönderdiğini söyleyen Cagliarini, şunları belirtti: "Yakın zaman önce  Brüksel'de meydana gelen patlama öncesinde Mirtle olsaydı teröristler daha havalimanına veya metroya girmeden tespit edilebilirdi. Mirtle'ın tespit kapasitesi ve tekniği bugün hem  İngiltere'de hem de ABD'de çeşitli resmi birimler tarafından uzun yıllar denenerek onaylandı. Bunların arasında  İngiltere  İçişleri Bakanlığı,  İngiltere Ulusal Balistik İnceleme Servisi, ABD Kara Kuvvetleri bunlardan sadece bir kaçı" diye konuştu

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