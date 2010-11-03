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Canlı bomba üç ay önce Habur'dan giriş yapmış

Taksim’de üzerindeki bombayı patlatarak 32 kişinin yaralanmasına neden olan intihar bombacısının 3 ay önce Habur’dan giriş yapan Vedat Acar olduğu öğrenildi.

03 Kasım 2010 02:00

T24- Taksim’de üzerindeki bombayı patlatarak 32 kişinin yaralanmasına neden olan intihar bombacısının 3 ay önce Habur’dan giriş yapan Vedat Acar olduğu öğrenildi.

Pazar günü gerçekleşen ve 10'u polis 32 kişinin yaralandığı Taksim'deki intihar saldırının gerçekleştiren teröristin kimliği belirlendi. Taksim’deki intihar bombacısının 3 ay önce Habur’dan giriş yapan, Van Gürpınar nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Vedat Acar olduğu ve İstanbul'a geldikten sonra Şirinevler'de kaldığı öğrenildi. Öte yandan Taksim'deki patlamayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

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