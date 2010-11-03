Canlı bomba üç ay önce Habur'dan giriş yapmış

T24-

Pazar günü gerçekleşen ve 10'u polis 32 kişinin yaralandığı Taksim'deki intihar saldırının gerçekleştiren teröristin kimliği belirlendi. Taksim’deki intihar bombacısının 3 ay önce Habur’dan giriş yapan, Van Gürpınar nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Vedat Acar olduğu ve İstanbul'a geldikten sonra Şirinevler'de kaldığı öğrenildi. Öte yandan Taksim'deki patlamayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.