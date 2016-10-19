'Canlı bomba' şüphesiyle tutuklanan Dilek Kaya’ya tahliye

İstanbul Sultanahmet'teki Turizm Polisi Şube Müdürlüğü önündeki nöbetçi kulübesine düzenlenen intihar saldırısında adı gündeme gelen ve 'canlı bomba' şüphesiyle aranırken, Şanlıurfa'da telefon kulübesinde yakalanarak tutuklanan Dilek Kaya, yargılandığı davanın ilk duruşmasında, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla ve 'canlı bomba' şüphesiyle aranırken, geçen 16 Şubat'ta, Şanlıurfa'da ankesörlü telefon kulübesinde görüşürken, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Dilek Kaya, tutuklanarak Gebze'de cezaevine konuldu. Dilek Kaya'nın yargılanmasına Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Bugün ilk kez görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Dilek Kaya, Gebze'den jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Avukatı Behiç Aşçı'nın da katıldığı duruşmada ilk kez ifade veren Dilek Kaya, her hangi bir eylemde yer almadığını ve almayacağını söyleyip hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Kaya'nın tutuksuz yargılanmasına karar verip duruşmayı 7 Şubat 2017'ye erteledi. 245 gün tutuklu kalan Dilek Kaya, tahliye işlemleri için Gebze'ye götürüldü.