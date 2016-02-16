'Canlı bomba' şüphesiyle aranan DHKP-C üyesi Şanlıurfa'da yakalandı

DHKP-C üyesi olan ve canlı bomba olma ihtimaliyle aranan Dilek Kaya, sabaha karşı Şanlıurfa'da yakalandı.

DHA’dan Ömer Şulul’un haberine göre; İstanbul Sultanahmet'teki Turizm Polisi Şube Müdürlüğü önündeki nöbetçi kulübesine düzenlenen intihar saldırısında da adı gündeme gelen ve polis tarafından 'canlı bomba' olma ihtimaliyle aranan Dilek Kaya, sabaha karşı Şanlıurfa kent merkezinde ankesörlü telefon kulübesinde polisin dikkatini çekti.

Şüpheli davranışları üzerine polisin kimliğini kontrol etmek istediği kadın, zorluk çıkardı. Ancak, yapılan kimlik kontrolünde DHKP-C üyesi olduğu ve canlı bomba olma şüphesiyle arandığı saptanınca gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Dilek Kaya'nın sorgulanmasına başlanırken, çantasındaki hafıza kartları ile dokümanlar da incelemeye alındı.