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Canlı bomba saldırısında yaralanan 2,5 yaşındaki bebeğin durumu ciddi!

Asya’nın ablası 7 yaşındaki Elçin’in de saldırıda yaralandığı öğrenildi

19 Mart 2016 18:22

Taksim'de meydana gelen canlı bomba saldırısının ardından olay yerinde bulunan bebek arabasındaki çocuğun kimliği tespit edildi. Adana’dan İstanbul’a gezmek için geldikleri öğrenilen ailenin tam yanında gerçekleşen saldırıda, bebek arabasında 2,5 yaşında Asya da vardı. Asya’nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Saldırının ardından çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Asya, başındaki yara nedeniyle kaldırıldığı Şişli Etfal ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Ayrıca Asya’nın ablası 7 yaşındaki Elçin’in de saldırıda yaralandığı öğrenildi.

 

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