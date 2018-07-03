Canlı bomba saldırısında 3 sanığa 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) İSTİKLAL Caddesi\'nde 19 Mart 2016\'da canlı bomba Mehmet Öztürk\'ün kendini patlatması sonucu 3\'ü İsrail biri İran vatandaşı 4 turistin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı olayda 4\'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, karar aşamasına gelindi. Davaya ilişkin mütalaasını bildiren savcı, 3 sanığın 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 870\'er yıldan 1349’ar yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını talep etti. 2 sanığın ise 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Çevik, İbrahim Gürler, Hüseyin Kaya hazır bulundu. Sanık Ercan Çapkın ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü bildiren savcı, 19 Mart 2016’da Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde IŞİD/DEAŞ terör örgütünün talimatı ile canlı bomba Mehmet Öztürk tarafından bombalı eylemin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Mütalaada, sanıklar Erkan Çapkın, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya’nın bu eyleme değişik aşamalarda iştirakci ve yardımcı olup birlikte hareket ettiklerini belirtildi. Mütalaada, diğer sanıklarla birlikte yakalanan sanıklar İbrahim Gürler, Mehmet Mustafa Çevik’in ise \"IŞİD/DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, bu üyelerin daha sonra gerçekleşecek canlı bomba saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere yetiştirilip hazır hale getirildiklerinin anlaşıldığı, ancak bu sanıkların 19 Mart 2016’da meydana gelen İstiklal Caddesi patlamasına katkıda bulunduklarının bu eylemin gerek planlanması gerek gerçekleşmesi aşamasında herhangi bir rol aldıklarının belirlenemediği anlaşılmıştır\" denildi.

3 SANIĞA 6 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, sanıklardan Ercan Çapkın’ın \"Anayasayı ihlal\" ve \"Nitelikli kasten adam öldürme\" suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile \"Birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs\", \"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından ise 871\'er yıldan 1349\'ar yıla kadar hapsi istenirken; sanıklar Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın’ın 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 870\'er yıldan 1346’şar yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler’in ise \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, sanıkların son savunmalarını yapmaları için ertelendi.