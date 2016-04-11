Canlı bomba operasyonunda 4 üniversite öğrencisi tutuklandı

Bolu'da, 2 PKK'lının ölü ele geçirildiği operasyon kapsamında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

NTV'nin haberine göre, şüphelilerden Atilla Y, Nurettin A. ve Dilan D. savcılık sorgularının ardından 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK üyesi canlı bombaların öldürüldüğü evi kiralayan ve evde ikamet ettikleri öğrenilen Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Ahmet Y., Muhammed A., Mazlum E. ile Gıyaseddin Ö. ise tutuklandı.



Şüphelilerin adliyeden çıkartılması sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Adliyenin önünden geçen yol araç trafiğine kapatıldı.



Adliye önünde bekleyerek tutuklanan kişilere tepki göstermek isteyen bazı vatandaşlar ile polisler arasında arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri şüphelilerin bulunduğu araca yönelmek isteyen kişileri güçlükle sakinleştirdi.



Polis ile vatandaşlar arasında yaşanan arbede sırasında tutuklanan kişilerin içerisinde bulunduğu minibüs hızla olay yerinden uzaklaştı. Polisler vatandaşları adliyenin önünden uzaklaştırırken 4 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.