'Canlı bomba olmayı istedim, IŞİD kabul etmedi'

Konya merkezli Ankara ve Manisa'da, IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 16 kişi, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. IŞİD'in Türkiye'ye eylem için 'canlı bomba' olarak gönderdiği 3 kadından biri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk annesi F.K. ifadesinde, kardeşleri Suriye'de çatışmada öldükten sonra 'canlı bomba' olmayı istediğini, ancak bunun kabul edilmediğini ileri sürdü. Diğer şüphelilerin de, IŞİD'e cihat için katıldıklarını söyledikleri belirtildi.

İsmail Akkaya ve Hasan Dönmez’in DHA’da yer alan haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Temmuz günü IŞİD'e 'militan ve lojistik destek sağladığı' öne sürülen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlemiş ve gözaltına alınanlardan 7'si tutuklanmıştı. Operasyonun ikinci dalgası da 25 Temmuz günü şafak vakti Konya merkezli Ankara ve Manisa'da eş zamanlı olarak düzenlendi.

Konya başta olmak üzere Ankara ve Eskişehir'den gelen Özel Harekat ekipleri eşliğinde 300 polisin katılımıyla önceden belirlenen 30 adrese baskın düzenlendi. Baskında 1'i Manisa'da olmak, üzere 1'i kadın 16 kişi gözaltına alındı.

'Canlı bomba' olmayı kendi istemiş

Operasyonun 50 kişiye yönelik düzenlendiği, başta grup lideri M.G. ile birlikte 3 kişinin tutuklu olduğu öğrenildi. Tutuklu olanların da grubu cezaevinden yönettiği iddia edildi. Gözaltına alınan 16 kişi ve tutuklu olan 3 kişi dışındaki şüphelilerin büyük bir bölümünün Suriye'de olduğu ve bir kısmının ise çıkan çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Konya'daki evinde gözaltına alınan 2 çocuk annesi F.K.'nın IŞİD'in Türkiye'deki canlı bombacısı olan ve aranan 3 kadından biri olduğunu iddia edildi. Teknik takibe takılan F.K.'nin, kardeşlerinin intikamını almak için canlı bomba olarak eylem yapacağı yönünde telefon görüşmesi yaptığı saptandı. 32 kişinin öldüğü Suruç patlamasında ise canlı bomba olarak ilk akla gelen kişinin de F.K. olduğu belirtildi. F.K.'nin ifadesinde IŞİD'e katılan 2 kardeşinin Suriye'deki çıkan silahlı çatışmada öldükten sonra örgüte katılıp, 'canlı bomba' olmayı kendisinin istediğini ancak örgütün bunu kabul etmediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Dini sohbetleri Youtube'dan yayınlamış

IŞİD'in Konya'daki faaliyetlerini sürdüren gruba yönelik operasyonda şüphelilerin Suriye ve Irak'ta savaşmak için militan kazandırdıkları ve örgüte lojistik destek sağladıkları öne sürüldü. Konya'daki grubun liderliğini M.G.'nin yaptığı ve geçen ay Ankara’da terör örgütü El Kaide bağlantısı nedeniyle tutuklandığı kaydedildi. M.G.'nin Konya'da bir kitabevinin bulunduğu ve burada militan kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü, dini sohbetler yaptığı ileri sürüldü. M.G.'nin dini sohbetleri ise kendi adına kurduğu internet sitesinde ve youtube yayınladığı ortaya çıktı.

Ebu Hanzala da, dini sohbetlerle militan kazandırmış

Örgütün ev, mescit ve medreselerde düzenlediği dini sohbetler sayesinde örgüte militan kazandırdığı iddia edildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün tutuklanan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un Konya'ya sık sık gelip, dini sohbetler yapıp, örgüte militan kazandırıldığı iddia edildi. Hanzala’nın en son Ramazan ayında Konya’ya geldiği belirtildi. Ayrıca 'Ebu Hanzala sohbete gelecek' diyerek örgüte kazandırmaya çalıştıkları kişileri davet ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin, örgüte militan kazandırırken dini konularda yeterli bilgisi olmayan ve kendini günahkar olarak gören kişileri tercih ettikleri ve bu kişileri kandırıp, düzenledikleri sohbetlere çağırdıkları iddia edildi. Kandırdıkları kişilere ilk olarak herkesin bilmesi gereken dini konuları anlattıkları ama zamanla cihada yönelik bilgilerle eğitmeye çalıştıkları belirtildi. Şüphelilerin ayrıca genç militanları, evlilik, rahat bir yaşam, para yardımı, petrolün ücretsiz olması, şehit olup 'cennete kavuşma' vaatleriyle de kandırıp, sabaha kadar cihatla ilgili ayetleri okutarak adete beyinlerini yıkadıkları ileri sürüldü.

Adliyeye sevk edildile

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ifadelerinde ise cihat için savaşmak için IŞİD'e katıldıklarını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, bugün saat 06.00 sıralarında Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ise hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisler, uzun namlulu silahlarla hastane önünde bekledi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.