"Canlı bomba olmak istiyorum" diyen IŞİD şüphelisi kadın serbest bırakıldı

Konya'da terör örgütü IŞİD'e yapılan operasyonda tutuklanan ve mahkemenin elindeki telefon kayıtlarına göre, karşıdaki sese "Canlı bomba olmak istediğini" söyleyen kadın serbest bırakıldı. F. K.'nın Suriye'de ölen kardeşlerinin intikamını almak için canlı bomba olmak istediği ancak örgütün bunu kabul etmediği iddia edilmişti.

DHA'nın haberine göre Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik olarak 25 Temmuz günü şafak vakti Konya merkezli Ankarave Manisa'da, Özel Harekat ekipleri eşliğinde 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. 50 kişiye yönelik yapılan operasyonda aralarında örgütün kadın canlı bombacısı olduğu ileri sürülen F.K.'nın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden aralarında örgütün Konya sorumlusu olduğu ileri sürülen ve daha önce Ankara'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonda tutuklanan M.G.'nin de bulunduğu bazı şüphelilerin daha önce yapılan operasyonlarda tutuklandığı, bir kısmının Suriye'de olduğu, bir kısmının ise çıkan çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Suruç patlamasında akla gelen ilk o olmuştu

Konya'daki evinde gözaltına alınan 2 çocuk annesi F.K.'nın IŞİD'in Türkiye'deki canlı bombacısı olan ve aranan 3 kadından biri olduğunu iddia edildi. Teknik takibe takılan F.K.'nin, Suriye'deki çatışmalarda ölen kardeşlerinin intikamını almak için canlı bomba olarak eylem yapacağı yönünde telefon görüşmesi yaptığı saptandı. 32 kişinin öldüğü Suruç patlamasında ise canlı bomba olarak ilk akla gelen kişinin de F.K. olduğu belirtildi. F.K.'nin ifadesinde IŞİD'e katılan 2 kardeşinin Suriye'deki çıkan silahlı çatışmada öldükten sonra örgüte katılıp, 'canlı bomba' olmayı kendisinin istediğini ancak örgütün bunu kabul etmediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Yargılanmalarına başlandı

IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aralarında F.K.'nın da olduğu 12'si tutuklu 24 sanığın Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifadeleri alındı.

Mahkeme Başkanı: Canlı bomba olacağım diye şaka mı yaptın?

Canlı bomba olmak istediği ileri sürülen F.K., mahkemedeki savunmasında terörörgütüne üye olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme başkanının, ''Suriye’ye neden gittin? Telefonda konuştuğun arkadaşlarına kendimi patlatacağım, canlı bomba olacağım demişsin?'' sorusu üzerine F.K. ''Suriye’ye kardeşimin cenazesi için gittim. Canlı bomba olmayı hiçbir zaman düşünmedin. Hiçbir zaman bombacı olmayı istemedim'' dedi. Mahkeme başkanı, ''Telefonda canlı bomba olacağım diye şaka mı yaptın yani” diye karşılık verdi. F.K. da sessiz kaldı.

Örgütün Konya sorumlusu M.G. ile birlikte aynı cezaevinde tutuklu bulunan yeğeni F.G. de suçlamaları kabul etmeyerek, ifadesinde ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir terör örgütüne üye değilim” dedi. Mahkeme başkanı “DEAŞ’ın kafa kesme görüntülerini internete yüklediğin ve bunları çevirisini yaptığın iddia ediliyor?'' sorusu üzerine F.G., ''Kesinlikle yalan. M.G., benim amcam olur. Onun sohbetlerine katılırım, ama tercüme veya yükleme yapmadım'' dedi.

IŞİD'e yurt dışından militan kazandırdığı iddiası

Örgütün Konya sorumlusu M.G. de savunmasında, ''İddiaları kabul etmiyorum. Biz her yaz döneminde Mevlana Müzesine ziyarete gelen misafirleri gezdiririz. Geçen sefer de gelen 3 yabancı uyruklu kadını gezdirmek amaçlı Şanlıurfa’ya götürdük. Eğer IŞİD’e götürüyorsak bu kişileri neden polis bizi orada alıp bıraktı. Ben Konya’da ve Türkiye’nin her yerinde ev sohbetleri yapıyorum. 2012 yılında da Suriye’de insani yardım kampı kurdum'' dedi.

Mahkeme başkanı, M.G.'ye, geçen temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen operasyonda tutuklanan ’Ebu Hanzala’ olarak bilinen Halis Bayancuk ile ilgili soru yönetti. Mahkeme Başkanının, ''Halis Bayancuk'la bir arada görüntülerin var” demesi üzerine M.G.,''Kendisi bir ilim adamıdır. Havaalanında karşılaştık konuştuk. Kendisini verdiği derslerden tanıyorum” diye cevap verdi.

''1 TIR yardımı 6 ayda kendin yersin''

Tutuksuz yargılanan A.A. da ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, beraatini istedi. Mahkeme başkanının, ''Suriye’ye gittin mi?” sorusuna A.A.,''Evet gittim. 1 TIR yardım götürdüm ve 6 ay kaldım” dedi. Başkan, “Yardım için 6 ay çok değil mi?'' sorusu üzerine de A.A., ''1 TIR yardım götürsen 6 ay da kendin yersin” dedi. A.A., mahkeme başkanının hangi grupta kaldın sorusuna ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) diye cevap verdi.

Tutuksuz yargılanan M.K.A. da 2012-2013 yılları arasında Suriye’ye yardım amaçlı gittiğini ileri sürerek, ''Suriye’ye gittiğimde de evladımı ikna etmek için uğraştım. Ben esnafım bana türlü iftiralar atıyorlar” dedi.

''Oğlum Suriye'ye gitti, şehit oldu''

Duruşmada, Suriye’de yakınlarını kaybeden 7 mağdura da söz verildi. Suriye'ye giden oğlunun öldüğünü belirten V.S. ''Oğlum benden habersiz Suriye’ye gitti. Hangi gruba katıldı bilmiyorum, ama şehit oldu. Sanıklardan şikayetçi değilim” dedi. Duruşmaya mağdur olarak katılan ve eşleri Suriye’de ölen F.M., H.M., M.M., ve F.M., isimli kadınlar da sanıklardan şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından aralarında örgütün kadın bombacısı olduğu ileri sürülen F.K.'nın da aralarında bulunduğu H.V. N.K. ve S.A.'nın adli kontrol kararıyla tahliyelerine, diğer sanıkların da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 28 Ocak tarihine ertelendi.