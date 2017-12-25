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Canlı bomba olma hazırlığındaki PKK'lıya 9 yıl hapis

Necla Yıldız ifadesinde arkadaşının intikamını almak için Konya'da bombalı eylem yapmayı planladığını itiraf etti

25 Aralık 2017 14:56

Konya'da geçen yıl polise yönelik canlı bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan kadın PKK'lıya 9 yıl hapis cezası verildi.

Konya'da polis, 5 Mayıs 2016'da Necla Yıldız adlı kadın bir eve yapılan baskında yakalandı. NTV'nin haberine göre, örgütte canlı bomba eğitimi alan PKK'lının polise yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Necla Yıldız'ın, Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada tanıştığı "Roni Serhat" kod adlı PKK'lı Mehmet Şefa Gündüz ile arkadaş olduktan sonra örgüte katıldığı belirlendi.

Mehmet Şefa Gündüz, Diyarbakır Hani kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.

Necla Yıldız ifadesinde onun intikamını almak için Konya'da bombalı eylem yapmayı planladığını itiraf etti. Mahkeme, PKK'lıya 9 yıl hapis cezası verdi.

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