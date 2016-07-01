Canlı bomba kurbanının cenazesi memleketine otobüs bagajında gönderildi!

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda başından vurularak yaşamını yitiren 25 yaşındaki bagaj görevlisi Yasin Öçal'ın cenazesi, memleketi Yozgat'a otobüs bagajında gönderildi.

CNN Türk’ün haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında başından vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yasin Öçal (25) memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Gökdere köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Yasin Öçal'ın cenazesinin otobüs bagajında memleketine getirilmesi tepki çekti.

Atatürk Havalimanı’nda 3 yıl önce emekli olan babası Salim Öçal’ın yerine bagaj görevlisi olarak işe başlayan Yasin Öçal, terör saldırısında başından vurularak ağır yaralandı. Hastanede dün hayatını kaybeden Öçal, memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Gökdere köyüne İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün bagajında getirildi.