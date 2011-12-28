-''Canlı bomba'' kurbanı annenin oğlu da öldü ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Bingöl'de, 29 Ekim'de, ''canlı bomba''nın üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan ancak yaşamını yitiren Hatice Belgin'in, yaralanan çocuklarından Veysel, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede öldü. Bingöl kent merkezinde, 29 Ekim'de, bir kadın teröristin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı. Patlamada hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Hatice Belgin, bayram alışverişi için gittiği mağazanın önünde, çocuklarını korumak için ''canlı bomba''nın üzerine atlayarak, bir faciayı önlemişti. Olayda, Belgin'in çocuklarından 16 yaşındaki Veysel, 14 yaşındaki Ceylan ve 11 yaşındaki Hazal yaralanmıştı. Veysel Belgin, tedavi için getirildiği Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Belgin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.