CANLI BLOG | Zelenski, Rusya'ya 'sert darbeler' indirdiklerini söyledi; Moskova, savaşta '2. safha'ya hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Ukrayna'nın Rusya ordusuna "sert darbeler vurduğunu" ve "büyük kayıplar yaşadıklarını" belirtti.

Rusya Savunma Bakanı yaklaşık 2 hafta boyunca hiç görülmedikten sonra perşembe günü Putin'in kabinesine açıklamalarda bulunduğu bir toplantıya katıldı. Bazı kaynaklar, Şoygu'nun gerçekten toplantıya katılmadığını ve bu görüntülerin eski kayıtlar olduğunu iddia etti. BBC'nin aktardığına göre bazı Ukraynalı yetkililer, Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Rus ordusu dün "askeri operasyonunun" ilk safhasının tamamlandığını ve artık ayrılıkçı yapıların bulunduğu Donbas'ın doğusuna odaklanacaklarını belirtti. Batı başkentlerinde bu, Rusya'nın savaş öncesi stratejisinin başarısız olduğunu kabul etmesi şeklinde yorumlandı.

26 Mart'ta öne çıkan gelişmeler şöyle...

20.36 ABD Başkanı Joe Biden Varşova'dan seslenerek,"Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız" dedi.

18.50 Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovi, Lviv'in vurulduğunu belirtti ve şehirdekilere sığınaklarda kalmalarını söyledi.

17.40 Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki sokağa çıkma yasağı tekrar uzatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yasağın bugün saat 20.00 itibarıyla başlayıp 28 Mart 07.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.

15.57 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun yeni silah siparişinde önceliklerinin havacılık, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunun desteklenmesi olduğunu belirtti.

15.46 ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Dışişleri Bakan Dmitro Kuleba, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi. Kuleba, ABD liderinin savunma iş birliğinin geliştirileceği konusunda söz verdiğini ifade etti.

Kuleba, Biden ile Rusya'nın kuşattığı ve saldırılar düzenlediği Mariupol'deki durumu da görüştüklerini söyledi.

15.08 Ukrayna'da Rusya saldırıları nedeniyle yetimhaneden tahliye edilen 185 çocuk ve bakım personeli bugün Türkiye'ye gelecek.

12.47 Zelenski, "Yeni Dönem İçin Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'de canlı bağlantı üzerinden bir konuşma yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de hazır bulunduğu konferans katılımcılarına seslenen Zelenski, "21. yüzyılda adaleti yerine getirmeye çalışıyoruz ancak 31 gündür adaleti henüz sağlayabilmiş değiliz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında savunmamız devam ediyor. Halkımız ile birlikte barışı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar gibi doğal gaz ve petrol ihraç eden ülkelerin dünyanın Rusya'ya enerji bakımından ihtiyacı olmadığını göstermesi gerektiğini belirten Zelenski, "Katar üretimini artırıp gerekli talebi karşılamalı ve (Rusya'ya) enerjinin bir silah olmadığı gösterilmelidir." dedi

12.31 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, cuma akşamı Avrupa Birliği liderlerine teker teker seslenirken Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Rusya'nın Ukrayna'nın işgali konusunda taraf seçmesi gerektiğini belirtti.

AB liderleri zirvesine video bağlantı ile bağlanan Zelenski, "biraz geç olsa da yaptırımları uyguladıkları" için üye ülkelerin liderlerine teşekkür ederken; sıra Orban'a geldiğinde "kiminle olduğuna karar vermelisin" dedi.

11.30 Alman ve Polonyalı uzmanlar ve tarihçiler, DW'ye yorumladı: Üçüncü dünya savaşı ne kadar uzakta?

10.25 Batılı yetkililer, Rus bir kumandanın ayaklanan askerleri tarafından Ukrayna'da öldürüldüğüne inandıklarını söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre yetkililer, 37. ayrı muhafız motorlu tüfek tugayının başındaki albayın üzerinden tankla geçildiğine dair haberlere atıfta bulundu. Bazı haberlere göre bu albay, yaraları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir yetkili, albayın "kendi askerleri tarafından, tugayın yaşadığı ağır kayıplar nedeniyle öldürüldüğünü" düşündüklerini belirtti.

08.57 Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın geçen hafta Mariupol'de sivillerin sığındığı tiyatro binasına yaptığı saldırıda 300 kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Tiyatro saldırısı, Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini başlattığı 24 Şubat'tan bu yana gerçekleştirdiği en ölümcül saldırı oldu.

Mariupol Belediye Başkanı'nın danışmanı Petr Andryusçenko, BBC'ye yaptığı açıklamada saldırı sırasında binada yaklaşık 600 kişinin bulunduğunu ifade etti.

Andryusçenko, saldırı sırasında binada olanların isimlerini kaydettiklerini ve tiyatrodan kurtulanlarla konuştuklarını; ölü sayısını böyle belirleyebildiklerini söyledi.

07.52 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Rusya'nın, Ukrayna'nın Herson kentindeki kontrolünü kısmen kaybettiğini ve bazı bölgelerde Ukrayna güçleriyle çatışmaların büyüdüğünü bildirdi.

AA'nın aktardığına göre adı açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol altına aldığı ilk kent Herson'da bazı yerlerin, taraflar arasında yeniden çatışma alanına döndüğünü söyledi.

07.11 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın sınırına 80 kilometre uzağında Rzeszow kentinde bulunuyor. Biden'ın bugün yapacağı konuşmada savaşın ne yöne evrileceği ve Rusya'yı durdurmak için Batı'nın neden birlik olması gerekeceği üzerine konuşmayı planladığı düşünülüyor.

04.41 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü 'sahte haber' tasarısını imzalayarak yasalaştırdığı belirtildi. Yasa kapsamında yetkililerin yurt dışında yaptıkları hakkında 'yalan haber' yayanlar 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Birçok kişi bu yasanın muhalif gazetecileri ve Moskova'yı eleştirenleri tutuklamak için kullanılacağını düşünüyor.

03.28 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğini iddia etti.

Geraşçenko, "Şoygu'nun kalp krizi Putin onu Ukrayna'yı işgal etmekte başarısız olmakla sert bir şekilde suçladıktan sonra meydana geldi" dedi.

02.57 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Ukrayna'nın Rusya ordusuna sert darbeler vurduğunu ve "büyük kayıplar yaşadıklarını" belirtti.