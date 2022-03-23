Zelenski: Rusya, Mariupol yakınlarında insani konvoya el koydu, şehir aralıksız bombalanıyor

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Mariupol kentinin "durmadan bombalandığını" belirtti ve Rus güçlerinin şehrin 20 kilometre dışında bir insani konvoya el koyduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın mevcut savaşta nükleer silah kullanmasının ihtimal dışı olduğunu söylemekten kaçındı. Peskov, "Rusya'nın varoluşsal tehdit altında olması durumunda" bu silahların kullanılabileceğini belirtti.

Pentagon, açıklamaları kınayarak Peskov'un söylediklerinin "tehlikeli" olduğu ifade etti. Öte yandan ABD Balkanı Joe Biden'ın daha çok Rus milletvekiline yaptırım uygulaması bekleniyor.

Zelenski'nin bu perşembe günü NATO liderler zirvesinde konuşacağı açıklandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, 24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından bu yana 10 hastanenin tamamen yok edildiğini bildirdi.

İşte 23 Mart'ta öne çıkan gelişmeler...

17.00 Rusya'nın 1990'lardaki özelleştirme döneminden bu yana en tartışmalı isimlerinden biri olan Anatoli Çubays, Kremlin'deki özel temsilcilik görevini bıraktı.

16.48 Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Ukrayna’nın Minsk Büyükelçiliğinde çalışan diplomat sayısının azaltılması ve Brest şehrindeki konsolosluğun kapatılması kararı aldıklarını bildirdi.

Ukrayna makamlarının doğrudan ve dolaylı olarak Belarus’un iç işlerine müdahale etmeye başladığını ifade eden Glaz, Kiev yönetiminin iki devlet arasındaki temasları duraklattığını ve geçen yıl en yüksek düzeyde Belarus’u "düşman ülke" olarak adlandırdığını anımsattı.

Ukrayna yönetiminin toprakları üzerinden hava ablukasının bir parçası olarak Belarus halkının insani uçuşlarına bile izin vermediğini hatırlatan Glaz, bu çerçevede Ukraynalı diplomatların diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetlerini, Ukrayna’daki Belarus vatandaşlarına kötü muameleleri tespit ettiklerini belirtti.

16.14 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

15.11 Ukrayna insan hakları ombudsmanı Ludmila Denisova, Rus kuvvetlerinin 12 gündür işgal altında tuttukları Çernihiv'deki köprüyü yıktığını ve sivillerin, ana insani yardım yollarını kesen Rus kuvvetleri tarafından fiilen rehinelere dönüştürüldüğünü iddia etti.

Denisova,“Bugün Çernihiv, başkentten tamamen kopmuş durumda. İşgalciler, şehre insani yardım ulaştıran ve sivilleri tahliye eden Desna nehri üzerindeki köprüyü bombaladı. Şehrin elektriği, suyu, ısısı ve neredeyse doğalgazı yok; altyapı yok ediliyor" dedi.

15.00 Ukrayna'nın İngiltere büyükelçisi, Ukrayna'nın daha uzun menzilli tanksavar silahlarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

14.53 Rus karşıtı yaptırımların Alman vatandaşları çoktan etkilediğini söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa üzerindeki etkisi yıkıcı olacağından; 'Rus enerji kaynaklarına tam ambargo' uygulanması önerilerinin reddedilmesi gerektiği konusunda çağrı yaptı.

Scholz, Almanya'nın Rus enerji kaynaklarından bağımsız olma sürecinde olduğunu, ancak bunun günden güne tüm Avrupa ekonomisini düşüşe sürükleyeceğini söyledi.

13.54 ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby; Ukrayna kuvvetlerinin, ülkenin bazı yerlerini "çok akıllıca, çevik ve yaratıcı bir şekilde" savunduğunu söyledi.

Ukrayna'nın topraklarını yeniden kazanmaya çalıştığını ve karşı saldırılar planlama yönünde hareket ettiğini söyleyen Kirby, "Ukraynalılar çok sert bir savunma yapıyorlar. Ruslar, belirledikleri stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadılar ve kesinlikle 'kayıpsız' değiller" dedi.



13.35 45 Rus diplomatın, 'şüpheli casus' olarak belirlendiğini söyleyen İç Güvenlik Ajansı ABW'nin sözcüsü Stanislaw Zaryn, diplomatların sınır dışı edilmeleri için dışişleri bakanlığına çağrıda bulundu.



Rus büyükelçisinin, Varşova'daki dışişleri bakanlığına çağrıldığı öğrenildi.



Rusya'daki RIA haber ajansı, diplomatlarının Polonya'dan sınır dışı edilmesi durumunda; Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın misilleme yapma taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

13.27 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, NATO güçleri ve Rus ordusu arasında herhangi, bir temasın “büyük sonuçları” olacağını söyledi.



Reuters’ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Polonya’nın Ukrayna’ya NATO barış gücü gönderilmesi teklifiyle ilgili “Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır” dedi.



13.00 Baltık ülkesi Estonya, NATO'nun 'tetikleyici mekanizma' tutumundan vazgeçip Doğu Avrupa'da potansiyel bir Rus saldırısını durdurabilecek bir kalıcı kuvvet kurması gerektiğini ifade etti.



NATO Zirvesi öncesi The Guardian'a konuşan Estonya Dışişleri Bakanı Jonatan Vesviov, Avrupa ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başladığı 24 Şubat'tan önceki dünyaya dönemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

12.30 Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, “Batı, Rusya'ya karşı iğrenç, canice ve ahlak dışı davrandı” dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre; "ABD; Rusya'yı küçük düşürmeye, kısıtlamaya, bölmeye ve yok etmeye çalışıyor" diyen Medvedev, ABD'nin yaşlıların sığınağı olma riski taşıdığını söyledi.



12.30 Rusya Dışişleri Bakanlığı; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ICRC (Uluslararası Kızılhaç Komitesi) Başkanı Peter Maurer ile Perşembe günü Moskova'da görüşeceğini duyurdu.



Reuters'ta yer alan habere göre; Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Toplantıda, ICRC'nin insani müdahale alanındaki çalışmalarının kilit alanlarının tartışılması öngörülüyor" denildi.

12.12 Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk; Ukrayna'daki kasaba ve şehirlerde mahsur kalan sivillerin Çarşamba günü, dokuz 'insani koridor' aracılığıyla tahliyesini gerçekleştirmek için anlaşmaya varıldığını, ancak güvenli bir koridor oluşturmak için Rusya ile herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

12.07 İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalya parlamentosuna yaptığı açıklamada; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasına varmakla ilgilenmediğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Başbakan Draghi, Çin'e Rusya'yı desteklememe ve Ukrayna'ya barış getirme çabalarına katılma çağrısı yaptı.

12.05 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya barış güçleri gönderilmesinin Rusya ile NATO'yu doğrudan karşı karşıya getirebileceğini belirtti.



11.57 Ukrayna merkez bankası; Rus merkez bankasının, SWIFT finansal mesajlaşma sisteminden çıkarılmasını istedi.

Reuters'ın haberine göre; Vali Kyrylo Shevchenko yaptığı açıklamada, "Binlerce Ukraynalının hayatını kurtarmak ve ülkemizin egemenliğini korumak için desteğinizi istiyoruz" dedi.

11.51 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Salı günü Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Rivne kenti dışındaki bir Ukrayna silah deposunu vurduğunu; bir silah ve teçhizat cephaneliğini imha ettiğini söyledi.

Reuters, raporun bağımsız olarak doğrulanamadığını belirtti.

11.40 Ukraynalı yetkililerin iddiasına göre; Çernobil Nükleer Santrali'ni işgal eden Rus birlikleri, bölgedeki bir laboratuvarı yağmaladı ve yok etti.

Devlet ajansı, Facebook üzerinden yayınladığı gönderide; çok fazla radyoaktif atık işleyen Merkezi Analitik Laboratuvarlarına zarar veren Rus birliklerinin elinde, 'son derece aktif radyonüklit örneklerin' olduğunu söyledi.

Ukrayna parlamentosu, hafta başında, santral çevresinde orman yangınlarının patlak verdiğini de bildirdi.

11.09 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, çeşitli basın organlarında yer alan haberlere istinaden Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerden vazgeçme niyeti olmadığını söyledi.

Rus gazetesi İzvestiya'ya konuşan Demir, "Bu bizim için bir tartışma konusu değil. Bu konu geçmişte masaya yatırıldı ve şimdi Rusya Federasyonu ile işbirliğine devam ediyoruz" dedi.

11.07 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Salı günü yaklaşık 7.000 kişinin Rus kuvvetlerinin saldırılarının hedefinde olan Mariupol'den kaçtığını, ancak yaklaşık 100.000 kişinin hala şehirde mahsur kaldığını söyledi. Zelenski; şehirden kaçanların, müzakere edilen insani yardım koridorları boyunca saldırıya uğradığını da ifade etti.

Ukrayna yetkililerinin ve müttefiklerinin şehre yardım getirmek için ellerinden geleni yaptığını belirten Zelenski, Salı günü bir insani yardım konvoyunun Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini iddia ederken, acil durum görevlileri ile otobüs şoförlerinin de esir alındığını söyledi.

08.42 ABD ve Batılı müttefiklerinin, Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'den çıkarılması seçeneğini düşündüğü belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın gruptan çıkarılması olasılığı üzerine konuşulduğunu bildirdi.

Kaynaklardan biri, "Rusya'nın G20 üyesi olmasının uygun olup olmadığı üzerine müzakereler yapıldı. Eğer Rusya'nın üyeliği sürerse G20 daha az kullanışlı bir organizasyon haline gelecek" dedi.

Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobieva, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Yalnızca G20 değil, birçok kuruluş Rusya'yı sınır dışı etmeye çalışıyor. Batı'nın tepkisi kesinlikle orantısız" diye konuştu.

07.12 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Mariupol kentinin "durmadan bombalandığını" belirtti ve Rus güçlerinin şehrin 20 kilometre dışında bir insani konvoya el koyduklarını belirtti.

06.21 Pentagon, açıklamaları kınayarak Peskov'un nükleer silah kullanımı ile ilgili sözlerinin "tehlikeli" olduğu ifade etti.

05.32 ABD'li uzay teknolojisi şirketi Maxar, Mariupol'ün uydu ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak şehirdeki yıkımı gösterdi.

03.00 Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa lideri Macron'un sali günü tekrar telefonda görüştüğü belirtildi. Paris, henüz bir anlaşmaya varılamadığını ancak girişimlerinin devam edeceğini söyledi.

00.22 ABD kanalı CNN'de Christiane Amanpour'un konuğu olan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın mevcut savaşta nükleer silah kullanmasının ihtimal dışı olduğunu söylemekten kaçındı. Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Devlet Başkanı Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.