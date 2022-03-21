Ukrayna lideri Zelenski: Görüşmeler başarısız olursa üçüncü bir dünya savaşı çıkar

T24 Dış Haberler

Ukrayna, Rusya'nın koyduğu "saat 05.00 sınırını" kabul etmeyerek Mariupol kentini Rus güçlerine teslim etmeyi reddetti.

ABD Başkanı Joe Biden bu hafta perşembe günü NATO liderleri zirvesine katıldıktan sonra Ukrayna'nın sınır komşularından Polonya'yı ziyaret edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Vladimir Putin ile masaya oturmaya hazır olduğunu, ancak Rusya ile savaşı bitirecek şekilde müzakere yapılamamasının "üçüncü bir dünya savaşı anlamına geleceğini" söyledi. Zelenski, CNN'e verdiği röportajda aynı zamanda "Ukrayna NATO üyesi olsaydı bu savaş başlamazdı" dedi.

Başkent Kiev'de bir alışveriş merkezi Rus kuvvetlerince vuruldu. Saldırıda toplam dört kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler dün Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılarda şu ana kadar 816 sivilin öldürüldüğünü ve bin 333 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazar günü Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü operasyonun güvenlik konularında ve Ukrayna’nın tarafsızlık statüsü ile ilgili kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla sona ermesini umduğunu belirtti.

İşte 21 Mart'ta öne çıkan önemli gelişmeler...

22.20 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

22.03 ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu ancak Karadeniz’in kuzeyinde Rus savaş gemilerinde hareketlilik gördüklerini açıkladı.

17.20 Rusya Dışişleri, ABD Büyükelçisi'ne, Biden'ın Putin hakkındaki 'savaş suçlusu' açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi. Rusya Dışişleri, ABD Büyükelçisi'ne "İlişkiler kopma noktasına geldi" dedi.

15.44 İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in İsrailli milletvekillerine yaptığı konuşmada "Rusya'nın Ukrayna saldırısında yaptıklarını Yahudi soykırımına (Holokost) benzetmesi" üzerine, Holokost'un "şu ana kadar yaşananlarla kıyaslanmaması gerektiğini" ve ülkesinin Ukrayna için elinden geleni yaptığını savundu.

15.11 Kremlin, Rusya'dan petrol alınmasının yasaklanmasının tüm tarafları etkileyeceğini ifade etti.

Aralarında Baltık ülkeleri de bulunan bazı AB üyeleri, Rus petrolü ve doğal gazına ithalat yasağı getirilmesini talep etmiş; Almanya Rusya'dan enerji ithalatının tamamen durdurulmasına karşı çıkmıştı. AB üye ülkelerinin dışişleri bakanları konuyu bugün görüşecek.

14.42 Ukrayna'nın saldırı altındaki liman kentinden ayrılan son Avrupa Birliği diplomatı olan Yunanistan'ın Mariupol Başkonsolosu Manolis Androlakis, "Umarım benim gördüklerimi kimse asla görmez" dedi.

Androlakis, "Mariupol, savaş sebebiyle tamamen yok edilmiş şehirler listesinde yer alacak. Tıpkı Şam, Leningrad, Grozni, Guernica ve Coventry gibi" dedi.

14.26 İspanya Göç Bakanı Jose Luis Escriva, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini başlatmasından itibaren 25 bin Ukraynalı mültecinin ülkeye giriş yaptığını, bunlardan yalnızca 9 bin kişinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Bu hafta yaklaşık 9 bin mültecinin daha yetkili kurumlara kaydolmasını beklediğini de belirten Escriva,"Oturma izni; yalnızca Ukraynalıları değil, işgal sırasında Ukrayna'da yaşayan tüm insanları kapsayacak" dedi.

13.59 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock AB'nin Ukrayna'ya silah satın alması için mali yardımını bir milyar Euro'ya çıkarmayı planladığını açıkladı. Baerbock, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Brüksel'de bu konuyu görüşmesinden önce açıklama yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı, Almanya federal hükûmetinin Alman şirketlerinden gelecek silah siparişlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacağını söyledi.

13.15 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentte çarşamba sabahına kadar sürecek 35 saatlik yeni bir sokağa çıkma yasağı başlatılacağını duyurdu.

13.06 Fransa Tarım Bakanı Julien Denormandie, Pazartesi günü Brüksel'de AB üyesi ülkelerin tarım bakanlarının bir araya geleceği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük mahsul üreticilerinden ikisi olan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 'küresel' bir gıda krizine yol açabileceğini söyledi.

12.45 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin Rusya'nın enerji ve petrol sektörüne yaptırımlar uygulamayı masaya yatıracağını ifade etti.

10.55 Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya insani destek gönderileceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin Kızıl Haçı’nın Ukrayna’ya 10 milyon yuan (1.57 milyon dolar) insani destek göndereceğini söyledi.

10.27 Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gece gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.

08.47 Ukrayna’da Sumi Belediye Başkanı Dimitro Zhyvytskyiy, bir kimya fabrikasından amonyak sızıntısı yaşandığını, sızıntının 2.5 kilometre yarıçapta bölgeyi etkilediğini söyledi.

Telegram üzerinden bölgede yaşananlara sığınmaları için çağrıda bulunan elediye başkanı “Amonyak havadan da hafiftir bu nedenle sığınaklar, bodrumlar ve alt katlar korunmak için kullanılmalı” dedi

Amonyak, yüksek konsantrasyonlu olduğu durumlarda ölüme sebep olabiliyor.

07.45 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

07.37 Reuters, Kiev'deki alışveriş merkezi saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığını belirtti. Haberde acil durum servisi kaynak gösterilse de henüz konuyla ilgili bir açıklama yayımlanmadı.

04.34 Ukrayna, Rusya'nın koyduğu "saat 05.00 sınırını" kabul etmeyerek Mariupol kentini Rus güçlerine teslim etmeyi reddetti.

04.12 Çin'in ABD Büyükelçisi, Pekin'in Rusya'nın savaşına destek için Moskova'ya silah ve kurşun gönderdiği iddialarını yalanladı. Büyükelçi, Pekin'in geriliminin düşmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

04.00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguladı. CNN'e konuşan Zelenski, görüşmelerin başarısız olmasının 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağı anlamına geleceğini iddia etti.

Zelenski ayrıca, "Ukrayna NATO üyesi olsaydı bu savaş başlamazdı" diye konuştu.

03.45 Başkent Kiev'deki Retroville isimli alışveriş merkezi vuruldu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

02.03 Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Volodomir Zelenski'nin en büyük bölümü Suriye'den olan paralı askerlerin Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya destek olmak üzere kuzeye gittiğini söylediğini aktardı. Duda, "Bu Türkiye için ilginç bir sinyal" dedi.

Polonya lideri Duda, "Zelenski'nin bana dediği gibi; Suriye'den Ruslar Ukrayna'ya geliyor ve Orta Doğu'dan paralı askerler Rusya'yı destekliyor. En çok Suriyeli var" ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Duda, "Zelenski, 'NATO'nun Ukrayna'ya daha çok destek vermesi gerektiğini' söylüyor. Ancak bu durum Rusya'nın zayıflığını gösteriyor ve aynı zamanda Türkiye için ilginç bir sinyal" yazdı.