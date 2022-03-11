CANLI BLOG | Putin, Orta Doğu’dan gönüllü savaşçılara onay verdi; Ukrayna’da ayrılanların sayısı 2.5 milyona yaklaştı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın saldırıları sürerken ve perşembe günü Antalya'da yapılan zirve sonuçsuz kalmışken Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, "Bir terör devletiyle uğraşıyoruz" dedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı sorumlu tutmak amacıyla cuma günü 'yeni hamleler' açıklayacağını bildirdi.

Kırmızı bölgeler Rus askeri işgalindeki bölgeleri, patlamalar ise saldırıya uğrayan noktaları gösteriyor./

Kaynak: Britanya Savunma Bakanlığı

ABD Kongresi, Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım yapılmasını öngören bir tasarı geçirdi.

Maxar şirketi tarafından çekilen görüntüler, Ukrayna başkenti dışındaki 64 kilometrelik konvoyun çoğunlukla dağıldığını gösterdi. Araçların çevredeki kasabalara veya ormanlık alanlara konuşlandığı görüldü. Havan toplarının da atışa hazır hale getirildiği bildirildi.

İşte dakika dakika 11 Mart'ta yaşananlar...

00.23 Deutsche Bank, Rusya'daki operasyonlarını durdurma kararı aldı.

23.30 Ukrayna'da kuşatma altındaki Melitopol'ün Belediye Başkanı Ivan Fedorov, Rus güçleri tarafından kaçırıldı.

23.23 ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimin engelleneceğini duyurdu.

21.33 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gerekli savunma yardımlarını sağlayacaklarını ancak bu ülkeye Amerikalı mürettebatla uçak ve tank göndermenin 3. Dünya Savaşı anlamına geleceğini açıkladı.

21.48 Beyaz Saray'ın Ukrayna savaşı konusunda TikTok'taki ünlülere Ukrayna savaşı konusunda brifing verdiği belirtildi.

18.38 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hesap vermesi için sıkıştıracaklarını söyledi. Biden, Rusya'ya yeni yaptırımları açıkladığı konuşmasında, "Putin'in IMF ve Merkez Bankası'ndan borç almasını engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

18.20 Ukrayna'nın Mariupol kentinde 86 Türkiye vatandaşının mahsur kaldığı iddia edildi. Reuters haber ajansı, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Mariuopol'da mahsur kalan 86 Türkiye vatandaşının bir camiye sığındığı yönünde bilgi verdiğini yazdı.

17.20 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi.



17.11 G7 ülkeleri enerji bakanları, batılı ülkelerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya’ya enerji bağımlığının azaltılması konusunda uzlaşmaya vardı.

16.25 - Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada saldırının, Rusların Ukrayna askeri ve Ukraynalı milliyetçi grupların kılığına girerek gerçekleştirilmesi emri verildiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Zaporijya Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırı hatırlatılarak tüm dünyanın tehlike atlattığı ifade edildi.



Putin’in dünyaya karşı nükleer kozunu kullandığı ifade edilen açıklamada, “Askeri operasyon ve doğrudan müzakerelerden istenilen sonucu elde edemeden Putin, Ukrayna'yı destekleyen dünya toplumuna karşı nükleer şantaj kozunu öne sürüyor. Buna rağmen Putin'in benzer eylemlerinin tüm dünya için felaket sonuçları olacaktır” denildi. (İHA)

15.35 Rusya, Instagram ve Whatsapp'ın ülkede yasaklanmasına yönelik süreci başlattı.

Instagram ve Whatsapp'ın ana şirketi Meta, nefret söylemi kurallarında geçici bir değişiklik yapmasının ardından bazı ülkelerdeki Facebook ve Instagram kullanıcılarının Rus yetkililere ve Rus askerlerine yönelik ölüm çağrılarına izin vermişti.

15.00 Britanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın üyesi 386 kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı. Yaptırımlar kapsamında 386 Duma üyesi, Britanya'ya giremeyecek, Britanya'daki varlıklarına erişemeyecek ve Britanya'yla ticari ilişki kurmaları yasaklanacak.

14.10 Habertürk'te yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saat 15.45'te video konferans ile Antalya Diplomasi Forumu'nda oturuma katılacak.

13.29 Reuters, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu’dan 16 bin gönüllünün Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya destekli güçlerle savaşmasını onayladığını aktardı.

Rusya Güvenlik Konseyi bugün toplandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bu toplatıda, Orta Doğu’dan Donbas’ta savaşmaya gönüllü 16 bin kişi olduğunu söylediği aktarıldı.

Putin'in ise gönüllülerle ilgili “Bu insanların para için değil de Donbas’ta yaşayanlara yardım etmek için geldiğini düşünüyorsanız onlara istediğini verin ve çatışma bölgesine ulaşmalarına yardım edin” dediği belirtildi.

12.54 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, 24 Şubat-10 Mart tarihlerinde 2 milyon 498 bin 827 Ukraynalı mültecinin komşu ülkelere geçtiği bildirildi. Buna göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti.

11.30 Lutsk ve Dnipro kentleri bu sabah saatlerinde saldırıya uğradı. The Guardian'ın aktardığına göre iki şehirde de patlama sesleri duyuldu.

11.07 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah ve kitle imha silahı geliştirildiğine ilişkin iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Bizi suçluyorlar, yeniden bizi. Biyolojik silah geliştirdiğimizi iddia ediyorlar. Kimyasal saldırı hazırlığındaymışız. Bu beni çok endişelendiriyor çünkü daha önce sık sık gördük ki, Rusya’nın planlarını duymak istiyorsanız onların başkalarını neyle suçladığına bakmak gerekiyor. Rus medyasında böyle suçlamalar yaymak, bunu yapabilecek kapasitede olanın onlar olduğunu gösteriyor. Rus ordusu, Rus gizli servisi. Başka ülkeler böyle şeyler yaptılar. Kendileri duyurdular, kendileri organize ettiler ve kendileri şikayet ettiler. Durdurulmazlarsa yine yapacaklar."

09.24 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da biyolojik silahlar üretildiği iddiaları üzerine konuşmak üzere Moskova'nın talebiyle cuma günü acil toplanacak.

Toplantının TSİ 19.00'da başlaması planlanıyor.

08.47 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna’ya herhangi bir sızma ihtimaline karşı, ülkenin kamu sağlığı laboratuvarlarındaki nüfusa hastalık yayma riski taşıyan yüksek tehlikeli patojenlerini yok etmesini tavsiye etti.

DSÖ, Reuters’a yaptığı açıklamada, Ukrayna’da pek çok ülkede bulunan ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek üzerine araştırmalar için kullanılan kamu sağlığı laboratuvarlarındaki yüksek riskli patojenleri potansiyel sızıntılara karşı yok etmelerini önerdiğini söyledi.

Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silah ürettiği iddia etmişti.

08.37 Meta'nın nefret söylemi kurallarında geçici bir değişiklik yapmasının ardından bazı ülkelerdeki Facebook ve Instagram kullanıcılarının Rus yetkililere ve Rus askerlerine yönelik ölüm çağrılarına izin verecek.

Facebook ve Intagram'ın sahibi konumundaki Meta'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin sonucu olarak normalde kurallarımızı ihlal eden, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi şiddet içeren ifadelere geçici olarak izin vereceğiz. Rus sivillere yönelik ciddi şiddet çağrılarına izin verilmeyecek" denildi.

07.43 ABD Kongresi, Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım yapılmasını öngören harcama tasarısını geçirdi.

07.12 Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı sorumlu tutmak amacıyla cuma günü 'yeni hamleler' açıklayacağını bildirdi.

05.00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın kuşattığı Mariupol kentine gıda ve ilaç taşıyan yardım konvoyu gönderdiğini, Rusya'nın ise bu konvoyun kullandığı yolu tankla vurduğunu ifade etti.

Zelenski, bu tür saldırılarında "terübeli teröristler tarafından yapılan terör saldırıları" olduğunu belirtti.

00.30 Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'daki savaşın önemli bir ekonomik bedeli olduğuna dikkati çekerek "Gelecek ay büyüme tahminlerimizi aşağı yönlü revize edeceğiz" açıklamasını yaptı.

00.20 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi.

00.04 ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.