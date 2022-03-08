Ukrayna, Moskova'yı Mariupol'deki insani koridoru ihlal etmekle suçladı; Zelenski, Rusya’nın Kırım ve Donbas talebinin “tartışılabileceğini” söyledi

T24 Dış Haberler

Ukrayna, Harkov'da Rusya'nın üst düzey generallerinden birini öldürdüğünü açıkladı.

Rusya'nın saldırısının 13. gününde Ukrayna Savunma Bakanlığı, öldürülen kişinin Rusya 41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da insanların kuşatılan şehirlerden kaçabilmesi için tekrar insani koridorları açılmasını tavsiye ettiği belirtildi. Devlet medyasına göre Rusya, TSİ 10.00'da geçici ateşkes başlatacak.

Kırmızı bölgeler Rus askeri işgalindeki bölgeleri, patlamalar ise saldırıya uğrayan noktaları gösteriyor./ Kaynak: Britanya Savunma Bakanlığı

Kremlin, Avrupa'ya gaz sağlamayı bırakma tehdidinde bulundu ve Rusya'ya enerji ambargasu uygulanması durumda petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, savaş bitene kadar başkent Kiev'den ayrılmayacağını belirtti ve Rusya'yı bir kez daha şehirlerden kaçan sivilleri hedef almakla suçladı.

Zelenski ayrıca bugün Londra'ya bağlanarak Britanyalı milletvekillerine seslenecek. Ukrayna liderinin daha çok silah istemesi ve Ukrayna üzerinde 'uçuşa yasak bölge' talebini tekrar etmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un perşembe günü Antalya'da görüşeceğini açıkladı.

İşte 8 Mart'ta dakika dakika yaşananlar...

23.48 Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.

23.38 Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, "Hiçbir görüşme ve diyalog etki etmiyor. Kremlin'in umurunda değil sizin çabalarınız ve dünya kanunları. Uluslararası kuruluşlar da onu rahatsız etmiyor, engel olamıyor" dedi.

23.18 Starbucks, Rusya’daki tüm faaliyetlerini askıya aldı.

22.00 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz" dedi.

21.42 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için dış ticarette özel ekonomik tedbirler getiren bir kararnameyi imzaladı.

31 Aralık 2022'ye kadar geçerli kararnameye göre Rusya Federasyonu toprakları dışına ihracat ve Rusya Federasyonu topraklarına Rusya hükümeti tarafından belirlenen listelere göre ürün ve hammadde ithalatı yasağı getirildi.

21.16 McDonald's Rusya'dan çekilen son şirket oldu. McDonald's Rusya'daki restoranlarını 'geçici olarak' kapatacağını ve operasyonlarını durduracağını açıkladı.

21.14 Ukrayna'nın Harkiv kenti İl Polis Müdürlüğü yetkilisi Sergey Bolvinov, "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetti." dedi.

21.02 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

20.51 Polonya, kendi hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan kullanılmış tüm Rus yapımı Mig-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya verilmek üzere Almanya'da bulunan Rammstein Hava Üssü'ne konuşlandırmaya ve ABD'nin hizmetine sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

20.25 İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere'nin 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.

19.33 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’dan petrol, doğalgaz ve tüm enerji ithalatının yasaklandığını duyurdu.

Biden, "Avrupa'daki müttefik ve ortaklarımız belki bu noktada bize katılamayabilir. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyonundayız. Onlar bu adımı atamasa bile bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam edecek" dedi

18.58 ABD Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Berrier, "Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

16.33 ABD'li Demokrat Delaware Senatörü Chris Coons, CNN'e yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayabileceğini öne sürdü.

Coons, "ABD'de ve dünya genelinde doğalgaz fiyatları muhtemelen artacak, ancak bu özgürlüğün bedeli" dedi. Senatör, yasağın bugün ya da yarın gelebileceğini de sözlerine ekledi.

16.16 Avrupa Komisyonu’nun Rusya ve Belarus’u hedef alan yeni bir yaptırım paketi hazırladığı öğrenildi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Avrupa Birliği temsilcileri tarafından görüşülecek yaptırımların üç Belarus bankasını SWIFT sisteminden çıkarmayı, daha fazla Rus iş insanı ve siyasetçiyi AB’nin yaptırım listesine eklemesi bekleniyor.

15.50 Ukrayna, Rusya'yı Mariupol'den sivillerin çıkabilmesi için açılan insani koridoru ihlal etmekle suçladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Düşman insani koridora doğru yönelen bir saldırı başlattı" denildi.

Bakanlık, Rus ordusunun "çocukların, kadınların ve yaşlıların şehirden çıkmasına izin vermediğini" iddia etti.

Yapılan açıklamada, "Bu hamleler soykırımdan başka bir şey değildir" denildi.

Açıklamada

15.42 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, uluslararası şirketlere Rusya’da operasyonlarını dondurmaları ya da son vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

Twitter hesabından bir mektup paylaşan Kuleba, şirketlere şunları yazdı:

“Size ve organizasyonunuza Rusya’daki operasyonlarını şimdiden askıya alan, Rus şiddetini, cinayetlerini ve insanlığa karşı işlenen suçları vergileriyle finanse etmeyi reddeden etik ve sosyal sorumluluk sahibi şirketlere katılma çağrısı yapıyorum.

Ukrayna bu savaşı kazanır kazanmaz, altyapımızı ve ekonomimizi yenilemeye başlayacağız, Avrupa Birliği üyesi olma yolunda reformlarımızı sürdüreceğiz. Bu açıdan şirketinizi Ukrayna’yla dayanışma göstermeye, diğer çokuluslu şirketlere katılmaya davet ediyorum”

Apple, Inditex gibi küresel şirketler, Rusya’daki operasyonlarını durdurmuştu. McDonalds, CocaCola gibi şirketler ise bu adımı atmadıkları için tepki çekmişti.

15.31 Çin lideri Şi Jinping, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri çağrısı yaptı.

14.59 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un Youtube programında Ukrayna savaşı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının perşembe günü Antalya’da gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin yorum yapan Zaharova, "Bizim açımızdan bakacak olursanız, ki prensibimiz belli, biz görüşmeye hazırız. Asıl sorulması gereken, karşı tarafın esaslı bir görüşmeye ya da konuşmaya ne derece hazır olduğu" ifadelerini kullandı.

14.45 Shell, Rusya'dan spot ham petrol alımlarını durduracağını açıkladı. Şirket Rus boru gazı ve LNG alımlarından da çekileceğini duyurdu.

Shell, geçen hafta Rusya'dan varil başına 28,50 dolar indirimle ham petrol satın almıştı.

Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 28 Şubat 2022 tarihinde ülkedeki projelerden çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

14.31 Ukraynalı yetkililer, insani koridor açılması planlanan Sumi kenti yakınlarında pazartesi günü yapılan Rus hava saldırısı sonucunda 2'si çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna arama kurtarma servisi, başkent Kiev'in 350 kilometre doğusundaki kentin pazartesi gecesi saat 23.00 sularında hedef alındığını belirtti.

Telegram'dan yapılan açıklamada Rus uçaklarının apartmanları hedef aldığı iddia edildi.

13.26 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayınladığı video mesajda kuşatma altındaki Mariupol şehrinde günlerdir su, elektrik ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanamadığını söyledi. Zelenski, bir çocuğun susuzluktan öldüğünü söyledi. Zelenski, “2022 yılında, susuzluktan.” diye vurguladı.

Zelenski, yaptığı açıklamada Batılı ülkeleri verilen sözleri tutmamakla da eleştirdi.

13.13 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Rusya’nı işgalinin 13’üncü gününde Ukrayna’dan ayrılan mültecilerin sayısının 2 milyona çıktığını duyurdu.

12.41 Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun planladığı zaman çizelgesinden "iyice uzaklaştığını" ve "çaresizleşmeye başladığını" ifade etti.

12.25 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat-7 Mart tarihleri arasında12 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

11.55 ABC'ye konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım ve Donbas'ın tanınma olasılığıyla ilgili bir soruya "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" yanıtını verdi.

11.54 Ukrayna'yla müzakere görüşmesi için gönderilen Rus heyetin başındaki Vladimir Medinski, Moskova’nın Kırım’ın Rusya’ya bağlılığının ve Donetsk ile Lugansk’ın bağımsızlığı konusunda Ukrayna’ya anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi.

Medinski, görüşmelerin üçüncü turunun ardından yaptığı açıklamada “Ukrayna tarafının müzakereler sırasında ve sonrasında ne söylediğine ilişkin yorum yapmak istemem. Kamuoyuna açıklamamaya karar verdik. Onlara göre, Kırım’ın Rusya’ya bağlı olduğu ve Donetsk ile Lugansk’ın bağımsızlığının tanınması ‘pratik olarak’ imkansız. Bence, imkansız ile ‘pratik olarak imkansız’ arasında büyük bir fark var. İki mesele de Rusya için, Ruslar için çok önemli. Umarım sonunda bir çözüm buluruz” dedi.

10.56 Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkes uygulanması ve Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açılması kararı alındığını duyurdu.

Konaşenkov'un açıklamaları şöyle:

"* Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna’daki 158 askeri unsuru vurdu. "* Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna’daki 158 askeri unsuru vurdu. * Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Jitomir’deki Ozernoye Hava Üssü, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurularak kullanılamaz hale getirildi. * Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Jitomir’deki Ozernoye Hava Üssü, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurularak kullanılamaz hale getirildi. * Rus uçakları iki MiG-29 ve bir Su-27 uçağını vurdu. İki S-00 üze savunma sistemi bataryası, üç Buk M-1 sistemi, dört komuta merkezi, iki radar istasyonu, dokuz mühimmat deposu ve 11 silah ve askeri teçhizat depolama yeri imha edildi. * Rus uçakları iki MiG-29 ve bir Su-27 uçağını vurdu. İki S-00 üze savunma sistemi bataryası, üç Buk M-1 sistemi, dört komuta merkezi, iki radar istasyonu, dokuz mühimmat deposu ve 11 silah ve askeri teçhizat depolama yeri imha edildi. * Operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’nın 2 bin 482 askeri altyapı unsuru ortadan kaldırıldı. Bunlar arasında 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füzesi sistemlerinin yanı sıra 79 radar istasyonu bulunuyor. 66 tank ve başka zırhlı araçlar, 91 çoklu roketatar, 317 topçu sistemi, 634 adet özel askeri araç ve 81 insansız hava aracı da imha edilenler arasında." * Operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’nın 2 bin 482 askeri altyapı unsuru ortadan kaldırıldı. Bunlar arasında 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füzesi sistemlerinin yanı sıra 79 radar istasyonu bulunuyor. 66 tank ve başka zırhlı araçlar, 91 çoklu roketatar, 317 topçu sistemi, 634 adet özel askeri araç ve 81 insansız hava aracı da imha edilenler arasında."

10.36 Polonya Sınır Muhafızları, Rusya’nın Ukrayna işgalinden bu yana yaklaşık 1.2 milyon Ukraynalının sınırı geçerek Polonya’ya gittiğini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, sadece dün (7 Mart), 141 bi 500 kişi Polonya’ya geçti.

09.10 Rusya’nın Ukrayna işgalinin 13’üncü gününde Ukrayna ordusu son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin ilerleme hızının belirgin bir biçimde düştüğünü söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden paylaşılan raporda, Ukrayna ordusunun ülkenin güneyi, doğusu ve kuzeyini savunmaya devam ettiği belirtildi. Başkent Kiev ve kuzeydeki Chernihiv şehrinin kontrolünün hâlâ Ukrayna’da olduğu belirtildi.

Ukrayna ordusunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İşgalcilerin morali bozuldu ve giderek daha fazla askeri çatışmada uluslararası insani hukuku ihlal edecek eylemlere başvuruyorlar”

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun psikolojik savaşa da geçiş yaptığını belirtti.

07.44 Rusya'nın Ukrayna'da insanların kuşatılan şehirlerden kaçabilmesi için tekrar insani koridorları açılmasını tavsiye ettiği belirtildi. Devlet medyasına göre Rusya, TSİ 10.00'da geçici ateşkes başlatacak.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri; Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkov ve Mariupol kentlerinden koridorların açılacağını bildirdi.

Pazartesi günü Kiev, insani koridorların Rusya ve Belarus'a çıktığını fark edince Rusya'nın benzer teklifini reddetmişti.

7.20 Moskova, Batı ülkelerinin Rus petrolüne ithalat yasağı getirmesinin 'yıkıcı sonuçları' olacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandır Novak, böyle bir yasak uygulanması durumunda Kuzey Akım 1'i kapatarak Avrupa'ya doğal gaz akımını kesebileceklerini söyledi.

Novak, Batı böyle bir karar alırsa varil petrolün fiyatının 300 dolara kadar çıkacağını söyledi.

6.45 Ukrayna, Harkov'da Rusya'nın üst düzey generallerinden 41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un öldürüldüğünü açıkladı.

6.37 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, savaş bitene kadar başkent Kiev'den ayrılmayacağını belirtti ve Rusya'yı bir kez daha şehirlerden kaçan sivilleri hedef almakla suçladı.