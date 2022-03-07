Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti

T24 Dış Haberler

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Ukrayna'da suç işleyen tüm Rus askerline yargılanacaklarını söyledi.

Hafta sonu boyunca Mariupol kentinde insani koridor denemesi iki defa başarısızı oldu.

İşte dakika dakika 7 Mart'ta yaşananlar...

00.00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı” dedi.

23.50 Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

22.00 Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

21.02 Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi.

Rusya heyeti "İnsani yardım koridorlarının 8 Mart’ta çalışacağını ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin ise devam edeceği bilgisi verildi.

20.40 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.

20.28 İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons, güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı.

18.08 Ukrayna İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Irpin’den 200’ü çocuk yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

18.00 Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrasında Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler devam ediyor.

İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3’üncü turu TSİ 17.00 Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde başladı. Rusya tarafı toplantı yerine yaklaşık 1 saat önce, Ukrayna tarafı ise toplantıya 20 dakika kala ulaştı.

16.18 Ukrayna ile Rusya arasında yapılan, liderlerin danışmanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin üçüncü turu kısa süre içinde başlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerin 3’üncü turunun bugün Kiev saatiyle 16.00’da yapılacağını açıkladı ve görüşme noktasına giderken arkasında helikopterin göründüğü bir fotoğraf paylaştı.

15.55 Macaristan Başbakanı Orban, ülkenin batısına NATO askeri konuşlandırılmasını onaylayan bir kararname imzaladı

15.52 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki sivillerin tahliyesi için açılacak insani koridorların Rusya ya da Belarus’a gideceği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Macron, Putin’i iki yüzlülük ve alaycılıkla suçladı.

15.17 Ukrayna-Rusya arasında 15.00'te yapılması beklenen müzakere görüşmelerinin saati 17.00 olarak açıklandı.

14.31 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının 10 Mart'ta Antalya'da bir araya geleceğini açıkladı.

14.01 Ukrayna, Moskova'nn Ukrayna'dan Belarus ve Rusya'ya insani koridorlar açılması teklifini reddetti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, "Bu kabul edilebilir bir seçenek değil" dedi. Rusya, Harkov, Kiev, Mariupol ve Sumi'den güvenli geçiş hakkı sunmuştu.

Vereşçuk, "Siviller, Belarus'a gidip oradan da Rusya'ya giden bir uçağa binmeyecek" diye konuştu.

13.14 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, Ukrayna’ya savaş uçağı gönderilmesi talebinde bulundu. Zelenski, ülkelerden Rus petrolünü boykot etmelerini istedi.

Zelenski, video mesajında “Eğer Ukrayna işgali devam ediyorsa ve Rusya Ukrayna’ya karşı planlarından vazgeçmediyse, barış için, yeni bir yaptırım paketine ihtiyaç vardır “ dedi.

13.06 RIA haber ajansı, Flight Radar isimli uçuş takip uygulaması verilerini kaynak göstererek Rusya heyetinin, Ukrayna’yla müzakerelerin üçüncü turunun yapılacağı Brest şehrine ulaştığını aktardı.

12.26 Fransız Cumhurbaşkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Putin'den insani koridor açılmasını bizzat istediği iddialarını yalanladı.

11.42 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sivillerin çıkışı için 6 insani koridor açılacağını duyurdu.

Konaşenkov, şu açıklamaları yaptı:

"- Operasyonun başlamasından bu yana 2 bin 396 askeri altyapı unsuru imha edildi.

- Ukraynalı milliyetçiler Mariupol’de 4 sivili öldürdü, 5 sivili yaraladı.

- Milliyetçiler, Harkov Fizik ve Teknik Enstitüsü’ndeki deneysel nükleer tesisin reaktörüne patlayıcı yerleştirdi.

- Rus uçakları, Ukrayna ordusuna ait 2 radar istasyonunu, 3 Buk M1 uçaksavar füze sistemini vurdu."

11.08 Polonya gümrük polisi, 24 Şubat'tan itibaren Polonya'ya 1.067 milyon Ukraynalının ülkeye giriş yaptığını; bunlardan 124 bininin pazar günü geçtiğini bildirdi.

10.40 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Kalın, “Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

10.24 Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’nın iletişim altyapısını hedef alabileceğini, işgal sürecinde haberlere erişimi kısıtlamayı amaçlayabileceğini söyledi.

Britanya Savunma Bakanlığı’nın savunma istihbaratı, Rusya’nın iletişim altyapısına yapacağı saldırılarla Ukrayna’nın internet erişiminin kısıtlanabileceğini söyledi.

09.12 Rusya'nın farklı şehirlerinde pazar günü Kremlin'in Ukrayna'yı işgal etme kararını protesto eden 4 bin 600'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre başkent Moskova'da bin 700, St. Petersburg'da da bin 500 kişi gözaltına alındı.

Gözlem kuruluşu OVD-Info ise pazar günü 65 şehirde toplam 4 bin 644 protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

08.41 Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

08.38 Rusya'nın Ukrayna'da savaşmaları için şehir ortamlarında çatışmaya alışık Suriyeliler toplamaya başladığını iddia edildi.

Wall Street Journal'a konuşan dört ABD'li yetkili, Washington'un incelemelerinin Rusya'nın son günlerde Suriye'de Suriyeli 'savaşçıları' Ukrayna'da savaşmak üzere toplamaya başladığını gösterdiğini ifade etti.

08.34 Ukrayna savunma yetkilileri Chuhuiv şehrinde kontrolü yeniden sağladıklarını duyurdu.

Facebook’tan operasyon güncellemesi paylaşan Ukrayna ordusu, Kiev güçlerinin Chuhuiv’i Rus güçlerinden geri aldığını ve Rus tarafından çok sayıda kayıp olduğu söyledi.

Ukrayna yetkilileri, çatışmalarda iki yüksek rütbeli Rus komutanın da hayatını kaybettiği iddia etti.

Chuhuiv, Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri Harkov’un yakınında bulunuyor.

7.34 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Ukrayna'da suç işleyen tüm Rus askerline yargılanacaklarını ve kendilerini affetmeyeceklerini söyledi.

7.11 Ukrayna ordusu, Rusya'nın başkenti Kiev'i almak için taarruz etmeye hazırlandığını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın raporuna göre Rusya ordusu, şehrin eteklerinde taarruz için yeterince kaynak biriktirmeye başladı.

6.44 New York Times, ABD'nin Zelenski'ye şifreli iletişim ekipmanı verdiğini ve Biden ile aralarında direkt bir hat olduğu ifade edildi.