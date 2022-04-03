CANLI BLOG | Ukrayna, Kiev bölgesinde kontrolün yeniden sağlandığını açıkladı; Rus güçleri, Odessa'ya yöneldi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın 39’uncu gününde, Ukrayna başkent Kiev çevresinde bütün noktalarda kontrolü yeniden sağladığını açıkladı.

Rus güçlerinin çekildiği Buça şehrinde 30 kasaba ve köyün geri alındığı belirtilirken şehirde en az 280 sivilin bulunduğu toplu mezarlar bulundu. Görgü tanıkları sokaklara cesetler görüldüğünü söyledi.

Ukrayna’nın güneyindeki Odesa’da ise sabah saatlerinde patlama sesleri duyulmaya başlandı.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya lideri Vladimir Putin'in olası görüşmesiyle ilgili olarak, "Zelenski ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak" dedi.

3 Nisan'da öne çıkan gelişmeler şöyle...

16.15 Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı açıklamada; Ukrayna'nın, Mart ayındaki tahıl ihracatının Rus işgali nedeniyle Şubat ayı seviyelerinin dört kat altında olduğu söylendi.

Reuters'ın haberine göre; bakanlık, Mart ayındaki yurtdışı tahıl sevkiyatlarının 1.1 milyon ton mısır, 309.000 ton buğday ve 118.000 ton ayçiçek yağı içerdiğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Hububat Konseyi verilerine göre; malların sevkiyatını çoğunlukla Karadeniz üzerinden yapan Ukrayna, 2020-2021 yılları arasında dünyanın en büyük dördüncü tahıl ihracatçısı olmuştu.

13.53 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-3 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin civarında asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 644 tank, 1830 zırhlı araç, 325 top, 105 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus askeri birlikleri, 1249 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 89 insansız hava aracını da kaybetti.​​

13.16 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlara, Rus kuvvetlerinin güneydeki liman kenti Odesa'ya ilerlemesini önlemek için Ukrayna'ya silah tedarik etmek istediğini söyledi.

The Sunday Times'ın haberine göre; Birleşik Krallık hükümeti, Rus savaş gemilerini batırmak için Ukrayna'ya gemisavar füze vermek ve denizden bombaladığı kıyı bölgelerinin üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor.

11.00 Odesa'dan gazeteciler, sabah saatlerinden bu yana patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Rus haber ajansı Interfax, Rusya ordusunun kentteki petrol ve akaryakıt tesislerini vurduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın şu açıklamayı yaptığı bildirildi: "Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da petrol rafinerisi ve üç akaryakıt depolama tesisinin yüksek hassasiyetli füzelerle yok edildiğini açıkladı."

09.00 Rusya’nın müzakerecisi Vladimir Medinski, Ukraynalı mevkidaşının aksine koşulların Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin görüşmesi için oluşmadığını söyledi. Medinski, Rusya’nın Kırım ve Donbas’la ilgili pozisyonunun da değişmediğinin altını çizdi.

08.21 ABD’nin son istihbarat değerlendirmesini bilen birkaç ABD’li yetkili, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiğini söyledi. Yetkililer, Rusya’nın Donbas ve Ukrayna’nın doğusundaki diğer bölgeleri ele geçirme hedefine mayıs ayı başına ulaşmayı hedeflediğin söyledi.