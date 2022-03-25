Rusya ve Ukrayna esir takası yaptı; Şoygu, neredeyse 2 hafta sonra ortaya çıktı

T24 Dış Haberler

Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir takasını gerçekleştirdi.

Pentagon'dan bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada Rusya'nın hassas güdümlü mühimmatının bitmek üzere olduğunu söyledi. Yetkili, Rusya'nın yakın zamanda güdümsüz bomba ve havan topları kullanmak zorunda kalacağını belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi savaş halindeyken 13 gün boyunca hiç kamuoyu karşısına çıkmamış, bu da akıbeti hakkında tartışmalara sebep olmuştu. Putin'in Şoygu'yu işgal iyi gitmediği için cezalandırmış olabileceği veya bakanın kalp sorunları yaşadığı için hastaneye kaldırıldığı konuşuluyordu. Şoygu neredeyse iki hafta sonra, Putin'le bir telekonferansa bağlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü Brüksel'de Batı'nın birlik olduğu mesajını vermek için çeşitli zirvelere katılırken, bugün de Ukrayna'nın komşusu Polonya'ya gidecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Avrupa Birliği Konseyi'ne yaptığı konuşmada Rusya'ya uygulanan yaptırımlar için teşekkür ederken, "biraz geç kalındığını" söyledi.

İşte 25 Mart'tan öne çıkan gelişmeler...

23.30 Mart ayı başında Rusya’daki ofisini kapatan Spotify, ülkedeki tüm hizmetlerini de askıya alıyor. Spotify'ın Rusya'daki hizmetlerini askıya almasının nedeni olarak Rusya'nın 'sahte haber' yasası gösteriliyor.

22.50 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor" dedi.

20.30 Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky yaptığı açıklamada, “Ukrayna heyeti ile ikincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok" dedi.

16.36 Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna işgaline yönelik açıklamalarda bulunarak "Operasyonda ilk aşama tamamlandı" dedi. Açıklamada, "Donbas’ın özgürleştirilmesine odaklanılacak" ifadelerine de yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerinin kuşatma altında olduğunu, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmının kontrollerinde olduğunu açıkladı.

16.25 Rusya, uluslararası hukuku "asla" ihlal etmediklerini söyleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Rus ordusunun fosfor bombası kullandığı iddialarını reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya uluslararası hukuku hiç ihlal etmedi" dedi ve konuyla ilgili diğer soruların Savunma Bakanlığı'na iletilmesi gerektiğini belirtti.

15.04 Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın G20’den çıkarılmasını destekleyen açıklamalarına yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Rusya, G20’den çıkarılsa bir felaket yaşanmaz” dedi.

BBC’de yer alan habere göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov “G20 formatı önemli ancak mevcut koşullarda, üyelerin çoğu bizimle ekonomik savaş içindeyken, çıkarılsak bir felaket yaşanmaz” dedi.

Peskov, dünyanın ABD ve Avrupa’dan daha büyük olduğunu belirterek Moskova’yı izole etme çabalarının başarısız olacağını söyledi.

13.23 Mariupol şehir konseyi, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak Rusya’nın sığınak olarak kullanılan tiyatro binasına yönelik saldırısında 300 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin etti.

Mariupol’de 16 Mart’ta Rus güçleri tarafından vurulan tiyatro binası sığınak olarak kullanılıyordu.

Mariupol şehir konseyi, saldırıdan sonra hasar tespitinin zaman aldığını, şehirde neredeyse bütün temel hizmetlerin aksadığını söyledi.

12.40 ABD ve Avrupa Birliği (AB), Avrupa'nın enerjideki Rusya'ya bağımlılığını azaltmaya yönelik yeni bir anlaşmaya vardı. Anlaşmayla ABD, Avrupa ülkelerine 2022’nin sonuna kadar en az 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edecek.

Rusya, Avrupa Birliği’nin en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda ve Avrupa ithalatının yüzde 40’tan fazlasını oluşturuyor. AB, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana Avrupa'da Rus enerji kullanımını durduracağını açıklamıştı.

11.50 Britanya Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, Ukrayna güçlerinin başkent Kiev’in doğusundaki kentler ve savunma pozisyonlarını Rus güçlerinden geri aldığını aktardı.

09.18 Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının doğurduğu sonuçları ele alarak ortak duruş sergiledikleri bir bildiri yayınladı.

AB ve ABD tarafından, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiriye göre, liderler Rusya'nın Ukrayna'daki "sebepsiz" ve "haksız" askeri saldırganlığını ele aldı.

07.22 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Avrupa Birliği Konseyi'ne yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda biraz geç kalındığını söyledi.

06.41 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi savaş halindeyken 13 gün boyunca hiç kamuoyu karşısına çıkmamış, bu da akıbeti hakkında tartışmalara sebep olmuştu. Putin'in Şoygu'yu işgal iyi gitmediği için cezalandırmış olabileceği veya bakanın kalp sorunları yaşadığı için hastaneye kaldırıldığı konuşuluyordu. Şoygu neredeyse iki hafta sonra, Putin'le bir telekonferansa bağlandı.

6.12 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Kiev ve Çernigiv kentlerini hala kuşatamadığını ifade etti.

5.45 Ukrayna, Manguş'ta esir alınan arama kurtarma çalışanlarının kurtarıldığını ifade etti.

04.34 Pentagon'dan bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada Rusya'nın hassas güdümlü mühimmatının bitmek üzere olduğunu söyledi. Yetkili, Rusya'nın yakın zamanda güdümsüz bomba ve havan topları kullanmak zorunda kalacağını belirtti.

01.03 Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir takasını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini aktardı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre ayrı bir takasta ise, Odessa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci, savaşın başlangıcında Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ele geçirmeye çalışırken Ruslar tarafından el koyulan bir gemideki 19 Ukraynalı denizciyle takas edildi. Gemi, Türkiye'deki bir limandan Ukrayna'ya iade ediliyor.

Bu hafta başlarında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus ordusu tarafından ele geçirilen Melitopol belediye başkanı için dokuz Rus esiri takas ettiklerini söyledi.