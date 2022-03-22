Biden: Moskova'nın açıklamaları; Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah kullanmayı düşündüğüne dair bir sinyal

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Kiev'in biyolojik ve kimyasal silah ürettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını; ancak Moskova'nın sürekli bu konuda açıklamaya yapıyor olmasının kendilerinin biyolojik veya kimyasal silah kullanmayı düşündüklerine dair "açık bir sinyal" olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, bir kez daha iki lider arasında yüz yüze bir görüşme ayarlanması için Rusya lideri Vladimir Putin'e çağrıda bulundu. Zelenski, "Görüşmeden bu savaşı durdurmak için neye hazır olduklarını anlamak imkansız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair "açık kanıtlar" gördüklerini ve bunları toplamaya başladıklarını belirtti.

Rusya, Biden Putin'e savaş suçlusu dedikten sonra ilişkileri kesme tehdidinde bulundu.

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen gazete Komsomolskaya Pravda, savaşta yaklaşık 10 bin Rus askerinin öldüğünü ve 16 bininin yaralandığını yazdı.

İşte 22 Mart'ta öne çıkan gelişmeler...

22.36 Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Devlet Başkanı Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

13.22 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 300 askerini, 99 uçağını, 123 helikopterini ve 509 tankını kaybettiği bildirildi.

11.30 ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın hava saldırılarıyla mücadele kapasitesine artırması için on yıllar önce gizlice aldığı Sovyet yapımı hava savunma teçhizatları gönderme kararı aldığı iddia edildi.

Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, Ukrayna'nın bu ekipmanlarla daha fazla Rus hava saldırısı ve füzelerini savuşturabileceğini ifade etti.

10.23 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yoğun Rus saldırısı altındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesinin önümüzdeki saatlerde gerçekleşebileceğini duyurdu.

05.50 Rusya, pazartesi günü Kiev'deki Retroville alışveriş merkezini vurmuştu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

03.36 Kremlin'e yakınlığıyla bilinen gazete Komsomolskaya Pravda, savaşta yaklaşık 10 bin Rus askerinin öldüğünü ve 16 bininin yaralandığını yazdı.

03.33 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Kiev'in biyolojik ve kimyasal silah ürettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını; ancak Moskova'nın sürekli bu konuda açıklamaya yapıyor olmasının kendilerinin biyolojik veya kimyasal silah kullanmayı düşündüklerine dair "açık bir sinyal" olduğunu söyledi.

02.28 Ukrayna Devlet Başkan Volodomir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir kez daha yüze yüze müzakerelere çağırdı. Ukrayna lideri, Donbas'taki ayrılıkçı yapılar ve Kırım'ın statüsünün yanı sıra olası bir referandumun da bu görüşmelerde masaya yatırılmasına hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın birçok şehri Rus bombardımanı altındayken yerel medyaya konuşan Zelenski, Putin'le savaşı bitirmek için "herhangi bir formatta masaya oturmaya hazır olduğunu" söyledi.