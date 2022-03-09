CANLI BLOG | ABD, Polonya'nın 'Ukrayna'ya uçak' teklifini reddetti; Rus ordusunun gözleri Kiev'de

T24 Dış Haberler

ABD, Polonya'nın Ukrayna'ya uçaklarından birkaçını gönderme planına karşı çıktı.

Polonya daha önce MiG-29 jetleri ABD'nin Almanya'daki Ramstein hava üssüne gönderme ve ABD'nin servisine sunmak istemişti. ABD, bu planın NATO'yu tehlikeye atacağını söyledi.

Kiev, işgalde Rusya'ya karşı savaşan tüm yabancılara savaştan sonra vatandaşlık vereceklerini açıkladı.

ABD yönetimi dün Rusya’dan petrol, doğal gaz ve kömür ithalatını yasakladı. Rystad Energy'nin petrol piyasaları başkanı Bjørnar Tonhaugen, "1990'dan bu yana en büyük kıtlık başladı" dedi.

Uzmanlar, Rus ordusunun hazırlıklarını tamamlayıp Ukrayna'nın başkenti Kiev'i almaya hazırlandığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Antalya'da bir araya gelecek.

İşte 9 Mart günü ve 10 Mart gecesi dakika dakika yaşananlar...

01.00 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 800'ü geçtiğini açıkladı.

22.15 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.

22.10 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

20.18 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu." dedi.

20.16 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya silah göndermenin her ülkenin kendi kararı olduğunu ve Polonya'nın savaş uçaklarına ilişkin son önerisinin "birtakım zorluklar içerdiğini" açıkladı.

16.50 Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı konuşmada, İngiliz istihbaratının, Rusya'nın askeri hedeflerinden sadece birinde başarılı olduğunu ve Herson'u ele geçirdiğine inandığını belirtti.

Sahadaki durumun "vahim" olduğu değerlendirmesinde bulunan Wallace, Rus ordusunun, Mariupol gibi şehirleri kuşatmasına rağmen kontrol etmediğine dikkati çekerek, Rusya'nın havadaki hakimiyetinin Ukrayna hava savunması tarafından engellendiğini ifade etti.

Ukrayna'nın Rus hava saldırılarını bastırma yeteneğini sürdürmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Wallace, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın taleplerine yanıt olarak hükümet, STARStreak yüksek hızlı hava savunma füzelerinin hibe edilmesini değerlendirme kararı aldı. Bu sistemin savunma silahları tanımı içinde kalacağına ancak Ukrayna kuvvetlerinin hava sahasını daha iyi savunmasına izin vereceğine inanıyoruz. Yaptığımız her şey, savunma sistemleri tedarik etme kararına bağlı ve stratejik düzeye tırmanmayacak şekilde ayarlandı."

15.52 Vogue Rusya, GQ Rusya, Tatler, Glamour, AD, CNX gibi markaların bağlı olduğu multimedya şirketi Conde Nast, faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu.

15.26 Avrupa Komisyonu, 14 Rus iş insanı ve Belarus Merkez Bankası'na yönelik yaptırımları kabul etti

15.18 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

14.39 Kommersant gazetesi, Rusya'nın en eski eğitim kurumlarından St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nin savaş karşıtı protestolarda gözaltına alınan 13 öğrencisini okuldan atma kararı aldığını aktardı.

14.31 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, Rusya işgali karşısında Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısını yineledi.

Zelenski, uçuşa yasak bölge ilan edilmediği sürece yaşanacak “insani felaketten” uluslararası toplumun sorumlu olacağını söyledi.

14.25 Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus denizcilik sektörü, bazı yetkililer ve oligarklar ile 3 Belarus bankasının SWIFT'ten çıkarılmasını içeren yeni yaptırımları onayladı.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

14.15 ABD’nin Rusya’dan petrol, gaz ve kömür ithalatını durdurma adımını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “ABD, açık bir şekilde Rusya’ya ekonomik savaş ilan etti” dedi.

14.10 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ve Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeler için bugün Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zakharova, Sputnik radyosuna yaptığı açıklamada görüşmenin gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Zakharova, "Ukrayna doğruladığı için toplantının hayata geçeceğine inanıyoruz. Özellikle ilk girişim ev sahibi ülke Türkiye'den geldiği için" dedi.

13.46 Ukrayna devlet elektrik şebekesi, Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali’ni elektrik şebekesinden kopardığını açıkladı.

12.47 Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da "operasyonun amacının hükûmeti devirmek olmadığını" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu ordusunun özel askeri operasyonu tamamıyla istenen plana göre ilerliyor” ifadelerini kullandı.

13.20 Pekin, ABD liderliğindeki NATO'nun Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi 'kırılma noktası'na ittiğini iddia etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, ABD'nin Ukrayna'daki savaşa yönelik hamlelerinde Çin'in çıkarlarını baltalamaması gerektiğini söyledi.

12.45 Ukrayna çavdar, arpa, karabuğday, darı, şeker, tuz ve et ihracatını bu yılın sonuna kadar yasakladı.

Reuters’ın haberine göre, yasaklarla ilgili meclis kararı bugün yayımlandı.

12.09 Britanya, Rus oligarklara ait olan ya da onlar tarafından kiralanan özel jetlere el koymayı mümkün kılan bir yaptırımı yürürlüğe soktu

11.57 Siviller, 'insani koridor' açıldıktan sonra Ukrayna'nın Sumi kentinden arabalarıyla ayrılmaya başladı.

11.20 Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk , Rusya güçlerinin insani koridorun açılacağı bölgelerde yerel saatle sabah 09.00 akşam 21.00 arasında ateşkes ilan edilmesini kabul ettiğini söyledi.

11.08 Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal etme girişimi Moskova'nın planladığından çok daha kaotik devam ediyor. Binlerce Rus askeri ve askeri aracı başkentin kuzeybatısında günlerdir bekliyor. Uzmanlar, Rusya'nın kısa süre içinde lojistik problemlerini aşıp, başkente günler içinde saldıracaklarını düşündüklerini belirtti.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü, analizleri sonucunda Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda, kuzey batısında ve batıdaki eteklerinde yoğunlaştığını tespit etti. Çalışmayı yürüten uzmanlar, Rus askerlerinin 24 ila 96 saat arasında başkente saldırmaya başlayacağını öngördü.

10.42 Ukrayna’nın güneyinde yayın yapan Novosti Berdyansk radyosunun bulunduğu bina Rusya askerlerince ablukaya alındı. RSF, 50 kadar radyo çalışanının gergin şartlar altında binada kilitli tutulmasını kınadı. “Rusya ihlallerine son vermeli!” açıklaması yapıldı.

10.08 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme öncesi "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" dedi.

09.16 Batılı markaların Rusya'dan çekilme hareketi büyüyor. Starbucks, Coca-Cola, Pepsi ve McDonalds da Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında operasyonlarını durdurma kararı aldı.

McDonalds, Rusya'daki 850 mağazasını kapattı.

07.36 Kiev, işgalde Rusya'ya karşı savaşan tüm yabancılara savaştan sonra vatandaşlık vereceklerini açıkladı.

07.27 Washington, Polonya'nın MiG-29 jetlerini Ukrayna'ya gönderilmesi üzerine ABD emrine verilmesi teklifini reddetti. ABD, bu fikrin NATO'da endişelere neden olduğunu ve Washington'ın makul bulmadığını belirtti. ABD, NATO'nun Rusya'yı 'kışkırtacak' adımlardan uzak durmasını istiyor.

06.11 Ukrayna Enerji Bakanlığı; Rusya'nın, ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çalışanlara açıklamada bulunmaları için işkence yaptığını iddia etti.