CANLI BLOG | Rus ordusu, Kiev'i kuşatmaya çalışıyor; Moskova, Ukrayna'ya Batılı silahları taşıyan konvoyların vurulabileceğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Uydu görüntülerine göre Rusya kuvvetleri, Kiev'in merkezine yaklaşmaya devam ediyor. Maxar'ın aldığı görüntüler bazı yerleşim birimlerine de saldırıldığını gösterdi.

YouTube, Rus devletiyle bağlantılı kanalları dünya genelinde kapatma kararı aldı.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde 34'ü çocuk 86 Türk'ün sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldıkları açıklandı. Kırmızı bölgeler Rus askeri işgalindeki bölgeleri, patlamalar ise saldırıya uğrayan noktaları gösteriyor./

Kaynak: Britanya Savunma Bakanlığı

Batı, yen, yaptırımlar açıklayarak Rusya'yı dünya sahnesinde daha da izole ediyor. G7 ülkeleri, Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları kapsamında Rusya'nın 'en çok gözetilen ulus kaydı'nı kaldırıyor.

Rusya, cuma günü üç şehre hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Lutsk ve Ivano-Frankivsk kentlerinde hava limanları; Dnipro da ise yerleşim olan binalar vuruldu.

İşte dakika dakika 12 Mart'ta yaşananlar..

21.50 ABD'de Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya askeri ekipman ve eğitim dahil ilave 200 milyon dolar savunma yardımı yapılacağını bildirdi.

21.18 PayPal, Rusya'daki faaliyetini askıya alıyor.

Sanal bankacılık platformu PayPal, Rusya'ya ödeme yapma ya da ülkeden ödeme almayı askıya alacağını duyurarak, müşterilerine 18 Mart'a kadar hesaplarında bulunan parayı çekmeleri çağrısı yaptı.

20.19 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin video konferans yoluyla kesintisiz sürdüğünü, özel alt çalışma grupları kurulduğunu söyledi.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya heyeti ile görüşmeler video formatıyla kesintisiz sürüyor. Özel alt çalışma grupları kuruldu” ifadelerini kullandı.

19.13 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Lavrov’la görüşmede Kırım ve Donbass’ın statüsünü konuşmadık. Ateşkes ve insani koridorların çalışması konusunun ele alındı" dedi.

17.35 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin, bu gerçeklerin muhaliflere karşı yargısız misilleme yapmak, rehin almak ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak, yerleşim bölgelerine, hastanelerin, okulların, kreşlerin yakınlarına ağır silahlar yerleştirmek olduğunu belirtti. Aynı zamanda, milliyetçi taburların, halkı kurtarmak için operasyonları sistematik olarak aksattığını ve tahliye etmeye çalışırken sivilleri korkuttuğunu ifade etti. Putin, Macron ve Scholz'u bu tür suç eylemlerini durdurmaları için Kiev yetkililerini etkilemeye çağırdı." denildi.

17.30 Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Çernobil’de güç hatlarının hasar görmesinden ötürü bölgeye elektrik verilemediğini ve jeneratörlerle elektrik sağlandığı belirtildi. 17.29 Alman bankası Commerzbank, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

17.00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Melitopol belediye başkanının serbest bırakılmasına yardımcı olmaları için Rusya ile iletişim kuran dünya liderlerine çağrıda bulundu. Zelenski ayrıca, Rusya ile yürütülen müzakerelere ilişkin olarak, "Rus heyetiyle belli başlı konuların görüşüldüğünü, bir şeylerde anlaşmaya başladıklarını" söyledi.

16.59 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

16.03 Sputnik'in aktardığına göre AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendisini daha fazla köşeye sıkıştırdığını iddia eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Dairesi Direktörü Nikolay Kobrinets, Moskova'nın gerekli görülmesi halinde AB'yle enerji alanında sert bir cepheleşme içine girmeye hazır olduğunu vurguladı.

15.52 Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının 'sonuçları' olacağını belirtirken, bu sonuçların ne olacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İkinci Avrupa Departmanı'nın Direktörü Sergey Belyaev, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada 'tarafsız' ülkelerin NATO'ya katılmasının askeri ve siyasi sonuçları olacağını söyledi.

Belyaev, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmamasının Kuzey Avrupa'da güvenlik ve istikrar için "önemli bir faktör" olduğunu belirtti.

15.10 Belarus Genelkurmay Başkan Viktor Guleviç, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline katılma planları olmadığını söyledi. Guleviç sınıra 5 bölük taktik grup yolladıklarını, ancak bunun işgalle bir bağlantısı olmadığını; görevi sınırda zaten bulunan taktik gruplardan teslim alacaklarını belirtti.

14.50 Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca, Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı ve 1 mobil mutfak TIR'ının bölgeye sevk edildiği açıklandı.

13.20 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 'Ukrayna'ya Batılı silahları taşıyan konvoyların Rus ordusunun hedefi olabileceğini' söyledi. Ryabkov, "Washington tarafından yönetilen, Ukrayna'ya bir dizi ülkeden silah pompalanması sürecinin sadece tehlikeli bir gidişat olmadığı, aynı zamanda ilgili konvoyları meşru hedefler haline getiren bir eylem olduğu konusunda ABD'yi uyardık" dedi.

13.04 Washington Post, ABD'nin Ukrayna'ya 'daha ileri teknolojili' hava savunma sistemleri göndermeyi düşündüğünü bildirdi.

12.42 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Mariupol kentinde içinde Türk vatandaşlarının mahsur kaldığı camiyi vurduğunu açıkladı.

11.43 Ukrayna, başkent Kiev yakınlarındaki Vasılkiv kentinde bulunan askeri havaalanı bölgesine Rusya'nın en az 6 füze fırlattığını duyurdu.

11.27 Ukrayna milletvekili Sviyatoslav Yurah, "Kiev'in Rusya'nın yeni Stalingrad'ı olabileceğini" ifade etti. Ukrayna milletvekili Sviyatoslav Yurah, "Kiev'in Rusya'nın yeni Stalingrad'ı olabileceğini" ifade etti. Ukrayna tarihinin en genç milletvekili olan ve geçmişte Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye danışmanlık yapan Yurah, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamalarda, başkent Kiev'e sabah saatlerinden itibaren "roket yağdırıldığını" ve şehrin eteklerinde Ukrayna ile Rus askerlerinin çatıştığını ifade etti

11.15 Polonya, Rus saldırısının başladığı 24 Şubat'tan bu yana neredeyse 1.6 milyon kişinin Ukrayna'dan ülkeye geçtiğini duyurdu.

10.57 Rusya Savunma Bakanlığı, şu ana kadar 3 bin 491 Ukrayna askeri altyapı tesisinin yok edildiğini açıkladı.

10.11 ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü, Rusya'nın Kiev'i kuşatma girişimlerinin bu haftaki "başarısız saldırıların" ardından yeniden ikmal için tekrar duraksadığını belirtti. Düşünce kuruluşu, ayrıca Rusya'nın kontrol ettiği bölgelere dair bir harita hazırladı.

09.45 Dünyanın en ünlü müzik gruplarından Pink Floyd, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırı kararına tepki olarak 1987'den sonraki tüm çalışmalarını Rusya ve Belarus'taki dijital platformlardan kaldıracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada grubun üyelerinden David Gilmour'un tüm solo çalışmalarının da iki ülkede platformlardan kaldırılacağı belirtildi.

08.54 ABD'de Beyaz Saray, çok takipçisi olan 30 Tik Tok fenomenini davet ederek Ukrayna'daki durumla ilgili brifing verdi.

The Washington Post'un haberine göre brifingi Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi danışmanı Matt Miller verdi. Brifingde ABD'nin Rusya'nın Ukrayna saldırısında kullandığı mesajlar ve ifadelendirme ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

08.38 ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı daha da izole etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

08.19 Dünyanın büyük bir bölümü Rusya'yı izole ederken Moskova ile arasına mesafe koymayı reddeden ülkelerden Çin'in Ukrayna'ya gönderdiği insani yardımların ilk partisi Çernivtsi'ye ulaştı.

07.53 ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatı verdiğinden beri Rus nükleer konuşlanmasında herhangi bir değişiklik görmediklerini söyledi.

07.32 Kyiv, Çerkası, Harkov, Lviv ve Sumi kentleri cumartesi gününe hava saldırısı sirenleriyle başladı.

07.12 Maxar şirketinin aldığı uygu görüntülerinde Rus güçlerinin başkent Kiev'e yaklaşmakta olduğu görülüyor. Maxar, Kiev'in kuzeybatısındaki Mosçun kasabasındaki yerleşim yerlerine topçu ateşi yapıldığını bildirdi. Uydu görüntülerinde yangın ve kraterler görülüyor.

07.00 Ukrayna'nın Mariupol kentinde 34'ü çocuk 86 Türk'ün sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldıkları açıklandı.

06.45 İtalya'da Rus oligark Andrey Melniçenko'nun yatına el konulduğu açıklandı.