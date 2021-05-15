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Spor

Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk mücadelesi; Beşiktaş hata yapmadı!

15 Mayıs 2021 20:30

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesti. Beşiktaş ve Galatasaray'ın aynı puanda girdiği haftada siyah-beyazlılar deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Galatasaray, rakibi Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerken, haftaya rakiplerinin iki puan gerisinde giren Fenerbahçe'ye de 2-1'lik galibiyet yetmedi.

Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi, 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Siyah Beyazlılar, 10 dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti. 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle skor eşitlendi. İlk yarı 1-1 sona ererken; 68'de Rachid Ghezzal'ın penaltı golü skoru belirledi: 1-2. 

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 84 yaptı ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, 3 sezon sonra Süper Lig şampiyon olurken; teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını ele geçirdi.

İşte, şampiyonun belli olduğu son haftada zirve yarışı karşılaşmalarında yaşananlar:

Göztepe 1-2 Beşiktaş

69' GOL! Penaltı atışını Ghezzal kullandı ve topu filelere gönderdi.
 
24' GOL! Berkan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Atınç topu indirdi. Arka direkte yapılan kafa vuruşu direkten dönüp Alpaslan'ın önünde kaldı. Alpaslan topa dokundu ve topu ağlara gönderdi: 1-1

10' GOL! Ghezzal'ın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu kale sahasına doğru indirdi. O bölgede topla buluşan Vida topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 0-1

Hakem: Fırat Aydınus
VAR hakemi: Yaşar Kemal Uğurlu

Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor

90' + 3' GOL! Sağ kanattan ceza alanına gönderilen uzun pasta savunmadan seken top sol çaprazda Oğulcan'ın önünde kaldı. Vuruşunda top ağlara gitti. 3-1
 
60' GOL! Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Şener'in ceza alanına çevirdiği topa arka direkte dokunan Babel fileleri havalandırdı. 2-1
 
53' GOL! Kerem'in savunma arkasına pasıyla ceza alanında topla buluşan Halil vuruşunda fileleri havalandırdı. 1-1
 
39' GOL! Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Chebake'nin sağ kanattan ortasına arka direkte Adem vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

Hakem: Cüneyt Çakır

VAR hakemi: Mete Kalkavan

Kayserispor 1-1 Fenerbahçe

90' GOL! Enner Valencia penaltıda kalecinin soluna doğru yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1
 
18' GOL! Orta alandan etkili paslarla çıkan Kayserispor'da İlhan Parlak'ın sağdan ortasına kale alanına hareketlenen Pedro Henrique kafayı vurdu: 1-0

Hakem: Halil Umut Meler
VAR hakemi: Alper Ulusoy

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