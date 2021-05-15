Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk mücadelesi; Beşiktaş hata yapmadı!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesti. Beşiktaş ve Galatasaray'ın aynı puanda girdiği haftada siyah-beyazlılar deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Galatasaray, rakibi Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerken, haftaya rakiplerinin iki puan gerisinde giren Fenerbahçe'ye de 2-1'lik galibiyet yetmedi.

Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi, 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Siyah Beyazlılar, 10 dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti. 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle skor eşitlendi. İlk yarı 1-1 sona ererken; 68'de Rachid Ghezzal'ın penaltı golü skoru belirledi: 1-2.

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 84 yaptı ve averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, 3 sezon sonra Süper Lig şampiyon olurken; teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını ele geçirdi.

İşte, şampiyonun belli olduğu son haftada zirve yarışı karşılaşmalarında yaşananlar:

Göztepe 1-2 Beşiktaş

10' GOL! Ghezzal'ın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu kale sahasına doğru indirdi. O bölgede topla buluşan Vida topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 0-1

Hakem: Fırat Aydınus

VAR hakemi: Yaşar Kemal Uğurlu

Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor

Hakem: Cüneyt Çakır

VAR hakemi: Mete Kalkavan

Kayserispor 1-1 Fenerbahçe

Hakem: Halil Umut Meler

VAR hakemi: Alper Ulusoy