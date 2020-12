KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Albayrak’ın istifası iktidar blokundaki çatlağın aileye kadar ulaştığını gösteriyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının iktidar bloğunda bir çatlağa işaret ettiğini ve Albayrak’ın istifa şeklinin de bu çatlağın Saray’a kadar ulaştığının göstergesi olduğunu söyledi.

İstifa haberlerinin saatler boyunca medyada yer almamasına da değinen Ağırdır, medyadaki sessizliğin pozisyon belirleyememekten kaynaklandığını dile getirerek, “Yandaşlar, çatlak sadece iktidar bloğunda mı yoksa Saray’a ve aileye kadar ilerlemiş bir çatlak mı sorusuna cevap bulamadıkları için sessizliğe gömüldü” yorumunu yaptı.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını, istifa sonrası olası senaryoları, erken seçim ihtimalini, ABD seçimlerini ve Türkiye’ye yansımalarını Murat Sabuncu’ya yorumladı.

Albayrak’ın istifa ediş biçimine bakıldığında kendi rızasının dışında faktörlerin de öne çıktığını belirten Ağırdır, “Albayrak bu gücü çok sevdi. ‘Küçük Erdoğancılık’ da oynadı. Dolayısıyla siyaseti kalıcı olarak terk edeceğini sanmıyorum, belki de içerideki gerilimden en az hasarla çıkma çabası. Çünkü özür dileme yok. İstifa mektubuna baktığımızda da şoven söylemleri devam ediyor” dedi.

Albayrak'ın ekonomi yönetiminde Cumhurbaşkanlığına bağlı ekonomi kurmaylarının da etkili olduğunu hatırlatan Ağırdır, istifa kararının bireysel bir karar olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. İstifa kararı için yapılan 'ABD seçim sonuçlarına göre pozisyon almaya yönelik bir hamle’ yorumlarını gerçekçi bulmadığını belirten Ağırdır, “Öyle olsaydı, Albayrak’ın istifası böyle olmazdı” dedi.

Albayrak’ın istifa metnine de dikkat çeken Ağırdır, metinde yer alan "At izi it izine karıştı, Cenab'ı- Allah sonumuzu hayreylesin" sözlerine dikkat çekerek, önümüzdeki dönemlerde iktidar bloğu içinde ‘at izi, it izi’ tartışmasının yaşanacağını söyledi.

Erken seçimi tetikler mi?

Ağıdır, Albayrak’ın istifasının ardından ekonomik gidişatın olası bir erken seçim kararında etkili olacağını söyledi. İstifanın ekonomik süreci nasıl etkileyeceğini görebilmek için en az iki haftalık bir bekleyişe ihtiyaç olduğunu dile getiren Ağırdır, “ Kurdaki 15 günlük dalgalanmaya bakmak lazım. Aşağı doğru mu yukarı doğru mu olduğuna bakmak lazım. Eğer yeniden yukarı doğru olursa o zaman erken seçim zorunlu hale geliyor diye yaklaşmak lazım” dedi.

ABD seçimleri ve Albayrak’ın istifasının ekonomide yaratacağı olası bir olumsuz etkinin erken seçimi öne çekme ihtimali olduğunu söyleyen Ağırdır, “İki meselenin de kendi içindeki ağırlıkları ve iktidarın üzerinde yaratacağı baskı nedeniyle erken seçim olabilir. Ama bunun ne kadar yakın olabileceğini tahmin edemiyorum” diye konuştu.

“Berat albayrak meselesi bir zihni çatlağa işaret ediyor”

Yeni tip Koronavirüs ile dünya genelinde yaşanan bir ekonomik buhran olduğunu dile getiren Ağırdır, bu ekonomik sorunların birkaç yıl içinde siyasi krizlere dönüşeceği öngörüsünü hatırlattı.

Türkiye’nin de bu denklemin dışında tutulamayacağını ifade eden Ağırdır, yapısal sorunlara işaret ederek, “Bütün bu krizi sadece Albayrak veya Naci Ağbal’a bağlarsak çocukluk yapmış oluruz. Peki kökten ve daha bütüncül yerden ekonomi okuması umudu var mı, yok. Yapısal bir problem var. Dün mesela Cumhurbaşkanı 3 yıldır maçların oynandığı stadın açılışını yaptı. Bu yapısal sorunu kavramakta hükümet acz içinde. İktidar blokunun dünyanın ve Türkiye'nin gidişatına dair bir tahayyülü var. Ve ona göre de adım adım yürümeye çalışıyor. Berat Albayrak meselesi de belki bu yürüyüşte bir zihni çatlağa işaret ediyor. Onun için sadece kişilerin değişmesine bağlı olmayan derinlikte bir sorun olduğunu düşünüyorum” dedi.