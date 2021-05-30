Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yendi adını tarihe yazdırdı. Lacivert Beyazlılar, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa'nın en büyüğü oldu; 25 yıl sonra Avrupa'daki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) ise sezonun da MVP'si olan Vasilije Micic oldu.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Final Four organizasyonunun ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibini 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, diğer eşleşmede İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 84-82 üstünlük sağlayan Barcelona ile finalde karşı karşıya geldi.

Avrupa Ligi tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ikinci kez final oynadı.

Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösterirken, bu iki organizasyonda da finali göremedi ve üçüncü oldu.

Avrupa Ligi'nde ilk kez 2018-2019'da finale yükselen Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenilerek sezonu ikinci tamamladı.

25 yıl sonra ikinci kupa

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluk sevincini yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Lacivert-Beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazandı.

Kupayı müzesine götüren temsilcimiz, Fenerbahçe'nin ardından THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.

Ergin Ataman, kupa koleksiyonunu tamamladı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başardı.

Avrupa'da 4. şampiyonluğunu yaşayan Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Ataman, 3 unvanın sahibi oldu

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi şampiyonluğuyla 3 unvanın sahibi oldu.

Ataman, Dusan Ivkovic ve David Blatt'ın ardından hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını elde etti.

Deneyimli başantrenör, Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenör olarak kayıtlara geçti. Bu başarıya daha önce Dusan Ivkovic ile Aito Garcia Reneses imza atmıştı.

Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan 3. başantrenör unvanının da sahibi oldu. Dusan Ivkovic ile Bozidar Maljkovic 4 farklı takımda, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise 6 ayrı takımda Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Türk basketbolunun Avrupa'da 10. kupası

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

Barcelona ikincilikle yetindi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Anadolu Efes'e yenilen Barcelona, ikincilikle yetindi.

İspanya ekibi, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunu 6. kez ikinci tamamladı.

Barcelona, organizasyonda 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.