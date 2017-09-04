+++Canlı Anlatım: Türkiye ile anlaşma doğruydu +++

TSİ 21:40 Merkel: Türkiye ile anlaşma doğruydu

Merkel, 2015 yılında Avrupa’da yaşanan mülteci krizi ile ilgili olarak Martin Schulz’un "bazı konularda hatalar yapıldı" şeklindeki suçlamarına yanıt verdi. Merkel, mülteci krizine ilişkin eksiklikler konusunda “Türkiye’de 3 milyon mülteci olduğu ve onlara destek verilmesi gerektiği ile yeterince ilgilenmedik. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak” dedi. Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının krize doğru bir yanıt olduğunu ifade eden Merkel, "Daha önce olduğu gibi bunun hala doğru olduğunu düşünüyorum" dedi. Kaçak göçe izin verilmeyeceğini işaret eden Merkel, ayrıca Balkan ülkelerini güvenli kaynak ülke olarak kabul etmenin de zaman aldığını ifade etti.

TSİ 21:30 – Merkel: Mülteci akınını tehdit olarak görmüyorum

Schulz, Merkel’i bir daha tekrarının yapılamayacak şekilde Almanya’ya zarar vermekle suçladı. Merkel'in mülteci politikasında yanlış davrandığını söyleyen Schulz, bu hatanın Almanya'nın AB ile komşuları ile arasını açtığını savundu. Merkel de mülteci politikasına ilişkin olarak mülteci hareketlerini bir tehdit olarak algılamadığını, üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk olarak gördüğünü söyledi. Almanya’nın uzun süre küreselleşmeden faydalandığını ve şimdi bundan kopamayacağını ifade etti.

TSİ 21:25 - Kararsız seçmen var

İlk soru Sosyal Demokratların adayı Martin Schulz’a yöneltildi. “Anketlerde neden iyi durumda olmadığı“ sorusuna Schulz, "Henüz karar verilmedi. Bu akşamki düellomuz, vatandaşlarımızın sorularına yanıt bulmasına yardımcı olacak.“ Merkel'e de “Siz her şey dahil başbakan mısınız?“ soru soruldu. Merkel de "hala birçok seçenek olduğunu, seçim sonuçlarının henüz açık göründüğünü ve seçim sonuçlarına ilişkin tahminde bulunmak istemediğini" söyledi. Merkel, “Birçok seçmen henüz kararını vermedi“ dedi.

TSİ 21:15 - Schulz ve Merkel karşı karşıya

Almanya'da genel seçimler yaklaşırken başbakanlık için yarışan iki koalisyon ortağının lideri kozlarını paylaşmak üzere canlı yayında. Alman televizyon kanalları ARD, ZDF, RTL ve SAT1'dan eş zamanlı olarak canlı yayınlanan programda Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz, 24 Eylül'deki genel seçim öncesi ilk ve son kez karşı karşıya geldi.

Merkel ve Schulz, göç politikasından dış politikada, sosyal adaletten güvenliğe dek farklı başlıklarla partilerinin pozisyonunu anlatacak. Merkel ve Schulz, SAT1'dan Claus Strunz, ARD'den Sandra Maischberger, ZDF'ten Maybrit Illner ve RTL'den Peter Kloeppel'in sorularını yanıtlayor.

İki lider arasındaki televizyon düellosunun kararsız seçmenin oyları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bild am Sonntag gazetesi tarafından Emnid kamuoyu araştırma şirketine yaptırılan bir ankete katılanların yüzde 30'u televizyon düellosunun seçmenlerin oylarını güçlü bir şekilde etkileyeceğine inanıyor. Ankete katılanların yüzde 14'ü ise bu düellonun hiç bir etkisi olmayacağı görüşünü savundu.