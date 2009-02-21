Canlı Anlatım Merkezi

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Gençlerbirliği Jedinak'ın attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Jedinak kaleye 28 metreden serbest vuruş kullandı, direk kaleye vurdu top baraja çarparak kaleci Volkan'nın yanından ağlarla buluştu.Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı son 6 maçı kazandı. Fenerbahçe en son 2005-06 sezonu 1.haftasında rakibiyle deplasmanda oynadığı maçta 0-0 berabere kalıp puan kaybetmişti. Ayrıca Fenerbahçe Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynadığı son 16 maçı kaybetmedi. Fenerbahçe bu maçlarda 12 galibiyet 4 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu 16 maçta toplam 32 gol atarken, Gençlerbirliği sadece 12 gol buldu. Gençlerbirliği, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı en son galibiyetini 26 Ağustos 2000 tarihinde kendi evinde oynadığı karşılaşmada 3-1'lik skorla aldı. İki takım arasında toplamda oynanan 71 maçta 32 kez Fenerbahçe, 12 kez Gençlerbirliği kazandı, 27 maç berabere bitti. Fenerbahçe 71 maçta 119 gol atarken Gençlerbirliği 79 gol kaydetti.Gençlerbirliği, Süper Lig’de bu sezon 21.haftaya ilk 5 sırada giren Sivasspor, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 5 maçı da kaybetti. Gençlerbirliği kendi sahasında Sivasspor’a 2-1, Galatasaray ve Beşiktaş’a 3-1, Trabzonspor’a 1-0 kaybederken deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-0 yenilmişti.Fenerbahçe geçen hafta kendi sahasında oynadığı Hacettepe maçını 7-0 kazandı ve bu sezon en farklı galibiyeti aldı. Fenerbahçe lig tarihinde daha önce 4 kez 7-0 galip gelirken bu maçlardan sonra sadece Gençlerbirliği’ne deplasmanda 3-0 yenildi. Fenerbahçe 1 kez sezonun son haftasında 7-0’lık galibiyet alırken diğer 2 galibiyetinden sonraki haftalarda evinde oynadığı rakiplerini de yenmeyi başarmıştı.Gençlerbirliği takımı sezonun 10.haftası öncesi teknik direktörlüğe Samet Aybaba’yı getirdi. Gençlerbirliği Aybaba döneminde kendi sahasında oynadığı 5 lig maçında galibiyet çıkaramadı. Gençlerbirliği bu 5 lig maçında sadece B.Belediyespor ile 0-0 berabere kalıp 1 puan alırken, Trabzonspor’a 1-0, Sivasspor ve Bursaspor’a 2-1, Galatasaray’a 3-1 yenildi. Gençlerbirliği Samet Aybaba döneminde oynadığı 11 lig maçında 12 puan aldı.Gençlerbirliği takımı Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 maçın 10 tanesinde maçın ilk golünü kalesinde gördü. Gençlerbirliği ilk golü yiyip mağlup duruma düştüğü 10 maçta hiç kazanamazken 2 beraberlik 8 yenilgi aldı.Fenerbahçe kaptanı Alex De Souza, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı 9 maçta 7 gol attı. Alex De Souza lig tarihi boyunca Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı maçlarda 4 tane de asist yaptı. Alex bu sezon iç sahada 3-0 biten maçta 1 gol, 2006-07 sezonunda deplasmanda 2-0 kazanılan maçta 1 gol, 2004-05 sezonunda iç sahada 3-2 kazanılan maçta 3 gol, deplasmanda 2-1 kazanılan maçta 2 gol atmıştı.