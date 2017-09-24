Canlı Anlatım: Martin Schulz yenilgiyi kabul etti

Seçimle ilgili öne çıkan bilgiler:

· Sandık çıkış anketlerine göre, Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) oy oranı yüzde 32,7. Bu oran partinin 1949 sonrası elde ettiği ikinci kötü sonuç.

· Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı yüzde 20,2 oldu, parti tarihinin en kötü sonucunu aldı.

· Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 13,4 oy oranı alarak Federal Meclis’e girmeyi başardı; AfD Federal Meclis’teki en büyük üçüncü parti oldu.

· Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10,5 oy oranına ulaşarak Federal Meclis’te yeniden temsil edilmeye hak kazandı.

· Yeşiller’in oy oranı yüzde 9,4; Sol Parti’nin oy oranı ise yüzde 8,9 oldu.

TSİ 19:40 - Schulz: Federal Meclis seçimlerini kaybettik

Seçimlerde ağır oy kaybına uğrayan Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul etti. Taraftarlarına desteği için teşekkür eden Schulz, “Alman sosyal demokrasi tarihi açısından ağır ve acı bir gün olduğunu” söyledi.

TSİ 19:30 - Sol Parti sonuçtan memnun

Sol Parti’nin liste başı adayı Sahra Wagenknecht, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada büyük koalisyonun en büyük suçunun sağ popülist AfD’nin seçim başarısı olduğunu söyledi. Sol Parti’nin aldığı oy oranından memnun olduğunu belirten Wagenknecht, “Parti tarihimizin en iyi ikinci sonucunu elde ettik“ şeklinde konuştu.

TSİ 19:25 - Büyük koalisyona son, Hristiyan Birlik partileri yeni ortak arayacak

Ağır oy kaybına uğrayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Manuela Schwesig, koalisyon yapmayacaklarını açıkladı. Muhalefe sıralarına geri döneceklerini söyleyen Schwesig, büyük koalisyona devam etmeyeceklerini belirterek “Bu SPD için çok kötü bir sonuç , ağır bir yenilgi” diye konuştu. Sandık çıkış anketlerinden sonra sayılan oylara göre elde edilen geçici resmi sonuçlar da açıklandı. Geçici resmi sonuçlara göre yüzde 8 civarında oy kaybına uğrayan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yüzde 32,7. Sosyal Demokrat Parti yüzde 20,2 oy aldı. SPD'nin oy kaybı ise bir önceki seçimlere göre yüzde 5 civarında. Sol Parti yüzde 8,9, Yeşiller yüzde 9,4, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10,5 oy aldı. Federal Meclis’e üçüncü güç olarak girmesi beklenen AfD’nin oy oranı da elde edilen geçici sonuçlara göre yüzde 13,4.

TSİ 19:08 - Koalisyon ortakları oy kaybetti

Sandık çıkış anketlerine göre Birlik partileri, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikinci en kötü sonucunu elde etti. Bu, koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar için de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonraki en kötü sonuç anlamına geliyor. Tahminî sonuçlara göre son seçimlerde meclis dışı kalan Hür Demokratlar bu kez yüzde 5'lik barajı aşarak yeniden meclisteki yerine alacak.

TSİ 19:00 - Sandıklar kapandı, sandık çıkış anketleri açıklandı

Almanya'da bugün Federal Meclis seçimleri için sandık başına gidildi. Oy verme işleminin sona erdiği ülkede sandık çıkış anketleri açıklandı. Sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yüzde 32 oy oranı ile önde. İkinci sıradaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) anketlere göre oy oranı yüzde 20. Hızlı bir yükseliş gösteren sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) ise mecliste üçüncü güç olarak yerini alması bekleniyor. Sandık çıkış anketlerine göre AfD'nin oy oranı yüzde 13,5. Anketlere göre, yüzde 5'lik barajı açarak meclise girmesi beklenen Sol Parti yüzde 9, Yeşiller 9,5. Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 10,5. Sandık çıkış anketleri, sandığa giden seçmenle oyunu kullandıktan yapılan bir kamuoyu yoklaması. Oyların doğrudan sayılarak elde edilen tahmini sonuçların da kısa süre içinde gelmesi bekleniyor. Almanya'da 61,5 milyon dolayında seçmen bulunuyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre her üç seçmenden biri 60 yaşın üzerinde.