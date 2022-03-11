+++ Canlı Anlatım: Kiev, Çernihiv ve Harkiv'de çatışmalar sürüyor

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde başlattığı Ukrayna işgali sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son iki günde 100 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.TSİ 08.35 Son iki günde 100 bin kişi kentlerden tahliye edildi Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, son iki gün içinde 100 bin insanın çatışmaların olduğu kentlerden tahliye edildiğini açıkladı. Zelenskiy'nin verdiği bilgilere göre, Perşembe günü tahliye edilenlerin sayısı 40 bini geçti. Bunların çoğunun başkent Kiev'in etrafındaki yerleşim yerleri ile kuzeydoğudaki Sumi ve doğudaki İzyum'dan tahliye edildiği belirtiliyor. Zelenskiy gece yarısı yayınladığı görüntülü mesajda Rusya'nın Mariupol ve Volnavaha'da ise tahliye koridorları oluşturulmasını engellediğini ifade etti. Rus ordusunun Mariupol'de bir kaçış koridoruna saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Rus birlikleri ateşi kesmedi. Yine de Mariupol'e gıda, su ve ilaç taşıyan bir araç konvoyu gönderilmesi kararını verdim. Ancak işgalciler bu koridorun geçeceği yerde bir tank saldırısı başlattı" dedi. Azov Denizi kıyısında yer alan ve stratejik önemi yüksek olan Mariupol'de insanlar 10 gündür abluka altında bulunuyor. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko Rus savaş uçaklarının perşembe günü kentteki yerleşim yerlerini "30 dakikada bir" bombardımana tuttuğunu ve "sivilleri, yaşlıları, kadın ve çocukları öldürdüğünü" söyledi. Yardım kuruluşları kentte durumun dramatik bir hal aldığını ve yaklaşık 300 bin sivilin kentte su ve elektrik olmadan hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirtiyor. Geçen haftalarda da Mariupol'de tahliye girişimleri başarısız olmuş, Ukrayna ve Rusya durumdan birbirlerini suçlamıştı. Bu arada Ukrayna'nın pek çok bölgesinde çatışmalar dün gece de devam etti. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre Rus güçleri Kiev'i abluka altına almak için saldırılarını başkentin batı ve kuzeybatısında yoğunlaştırdı. Ayrıca Çernihiv ve Harkiv ile güneydoğudaki Severodonetsk'te de çatışmalar yoğunlaştı. TSİ 08.10 Ukraynalı ekonomi danışmanı: Savaş sürerse bir açlık krizi ortaya çıkar Ukrayna Devlet Başkanı'nın ekonomi danışmanı Oleg Ustenko savaşın sürmesi halinde dünyanın açlık kriziyle karşılaşabileceğini söyledi. Alman ekonomi dergisi Wirtschaftswoche'ye konuşan Ustenko, "Ekin için bize en fazla bir hafta kalıyor. Eğer savaş o zamana kadar sona ermezse dünyanın bir gıda sorunu olur" dedi. Rusya ve Ukrayna dünyanın büyük buğday ihracatçıları arasında. Ukrayna'daki savaş küresel tahıl piyasasında buğday fiyatlarının son günlerde rekor seviyeleri görmesine neden oldu. "Eğer (buğday) gönderemezsek o zaman uluslararası piyasalarda fiyat yükselir" diyen Ustenko, "Dünyanın, özellikle Afrika ülkelerinde insanların nasıl besleneceği konusunda bir karar vermesi gerekir" dedi. Ustenko ayrıca, savaşın sona ermesi için Rus petrol ve doğal gazına ambargo konulması gerektiğini savundu ancak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bu adımı atmayı reddediyor. TSİ 07.35 Rusya'dan Facebook'a "kışkırtıcılık" suçlaması Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, Washington'dan Facebook'un bağlı olduğu Meta şirketinin "aşırılıkçı faaliyetlerini" durdurmasını istedi. Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Meta'nın Ruslara karşı nefret ve düşmanlığı kışkırtan, saldırgan ve suç taşıyan siyaseti çirkin" ifadeleri kullanıldı. Şirketin tutumunun Rusya'ya karşı kuralsız bir biçimde sürdürülen "enformasyon savaşının" bir başka delili olduğu belirtildi. Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarının Rus ordusu ve Rus yönetimine yönelik şiddet çağrısında bulunmasına bazı ülkelerde geçici olarak izin vermişti. Sosyal medya devi, bu şekilde nefret söylemi politikasını geçici olarak esnetmişti. Bir Meta Sözcüsü ise yaptığı yazılı açıklamada "Ukrayna'daki Rus işgalinin bir sonucu olarak, normalde kurallarımızı ihlal edecek siyasi ifade biçimlerine geçici olarak izinler verdik mesela 'Rus işgalcilerine ölüm' gibi şiddet içeren ifadelere. Halen Rus sivillere yönelik inandırıcı şiddet çağrılarına izin vermiyoruz" dedi. TSİ 07.15 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi "biyolojik silah" gündemiyle toplanıyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi salı günü Orta Avrupa Saati ile 17.00'de olağanüstü toplanıyor. Rusya'nın talebiyle düzenlenen oturumda gündem Ukrayna'da kullanılacağı iddia edilen biyolojik silahlar. Moskova ve Washington son günlerde karşılıklı olarak birbirlerini Ukrayna savaşında kitle imha silahları kullanmak istemekle suçluyor. Rusya en son Ukrayna hükümetine ABD ile birlikte laboratuvarlarda biyolojik silah ürettiği suçlamasını yöneltmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Perşembe günü bu suçlamaları reddederek, "Kimse Ukrayna'da kimyasal ya da başka tür kitle imha silahları geliştirmiyor" demişti. ABD ve İngiltere temsilcileri ise Rusya'nın bu suçlamalarla kendisinin kimyasal silah kullanmaya zemin hazırlamak istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. AFP,Reuters / EC,ET © Deutsche Welle Türkçe