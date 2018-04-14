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Deutsche Welle

Canlı Anlatım: Ankara operasyondan memnun

Suriye'de ABD, İngiltere ve Fransa'nın ortak operasyonu başladı. Operasyona gerekçe olarak Duma'da kimyasal silah kullanılması gösterildi. Operasyonla ilgili gelişmeleri sayfamızdan canlı takip edebilirsiniz.

14 Nisan 2018 11:36

TSİ 08.45 - Ankara'dan ilk açıklama

Suriye'de askeri operasyonun başlamasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada operasyonun memnuniyetle karşılandığı belirtildi. "Operasyon tüm insanlığın vicdanına tercüman olmuştur" denilen açıklamada, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" denildi. Açıklamada, kimyasal silahlarla sivilleri hedef alan saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtildi.

TSİ 08.20 - Suriye'de ortak operasyon

ABD Başkanı Donald Trump, TSİ 04:00'te gece yarısı yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında Fransa, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'de ortak operasyona başladıklarını duyurdu. Trump, operasyonun Duma'da kimyasal silah kullanılarak düzenlenen kimyasal saldırıya yanıt olduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suriye'deki askeri operasyonun gizli silah depolarını yönelik olduğunu söyledi. Trump'ın bu açıklamasının ardından da başkent Şam'da şiddetli bombalama sesleri duyuldu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, geçen hafta Esad rejiminin boşalttığı askeri üsler ve havalimanlarının bombalandığını açıkladı. Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Şam'ın güneyine onlarca füze fırlatıldı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Rus savunma sistemlerinin bulunduğu tesislere füze atılmadığı belirtildi. Rusya Dışişleri Komisyonu Başkanı ise operasyonla ilgili açıklamasında uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve egemen bir hükümete saldırının temeli olmadığını savundu.

Saldırı öncesi yaşanan gelişmeler: ABD Suriye'deki kimyasal saldırıdan "çok emin"

ABD'li yetkililer saldırı öncesinde Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta sonu düzenlendiği öne sürülen saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olduğu konusunda "çok emin" olduklarını söylemişti. Sanders, Rusya'nın Suriye'yi durduramasının da "sorunun bir parçası olduğunu" sözlerine eklemişti. Duma'daki "saldırının" gerçek olmadığını ve İngiltere'nin talimatıyla sahnelendiğini savunan Rusya'nın bu iddiasını yalanlayan Beyaz Saray sözcüsü, "Bizim istihbaratımız aksini söylüyor" demiş ve daha fazla detay veremeyeceğini söylemişti.

DW/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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