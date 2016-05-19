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Dünya
Deutsche Welle

+++Canlı anlatım - Mısır uçağı: Kerpe açıklarında düştü +++

Kayıp Mısır uçağıyla ilgili gelişmeler: Yunan yetkililer Mısır uçağının Kerpe adası açıklarında düştüğünü açıkladı. Mısır'da Ulusal Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanıyor.

19 Mayıs 2016 14:27

10:25 | Mısır teyakkuzda
Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, düşen uçak nedeniyle Ulusal Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

10:00 | "Kerpe açıklarında düştü"
Yunan Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri Mısır uçağının Kerpe (Karpathos) adası açıklarında düştüğünü açıkladı.

10:00 | Arama çalışmaları başladı
Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, kayıp uçağı arama çalışmalarının başladığını açıkladı. Ahram gazetesinin haberinde uçaktan acil durum veya imdat çağrısı yapılmadığı vurgulandı.
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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