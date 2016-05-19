+++Canlı anlatım - Mısır uçağı: Kerpe açıklarında düştü +++

10:25 | Mısır teyakkuzda
Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, düşen uçak nedeniyle Ulusal Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.
10:00 | "Kerpe açıklarında düştü"
Yunan Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri Mısır uçağının Kerpe (Karpathos) adası açıklarında düştüğünü açıkladı.
10:00 | Arama çalışmaları başladı
Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, kayıp uçağı arama çalışmalarının başladığını açıkladı. Ahram gazetesinin haberinde uçaktan acil durum veya imdat çağrısı yapılmadığı vurgulandı.
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