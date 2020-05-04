KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Erken seçim zor, seçim sisteminde değişiklik olabilir; Fahrettin Koca'nın siyasi notu Erdoğan'dan yüksek

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, son günlerde gündeme gelen erken seçim söylentilerinin, muhalefetin hazır olmaması, AKP ve Cumhur İttifakı’nın buna dönük bir söyleminin olmaması gibi nedenlerle gerçekçi görünmediğini söyledi. Erken seçimden çok seçim sisteminde değişiklik yapma ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade eden Ağırdır, “Başkanlık sistemini iki turlu olmaktan çıkararak, 51 şartını kaldırarak, bu zorunluluktan kurtulmak daha kolay bir yol gibi görünüyor . Üstelik bu konuda muhalefeti ikna etme fırsatları olduğunu düşünüyorum” dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 Yazarı Murat Sabuncu, siyasetin gündemindeki erken seçim söylentilerini, yeni tip Koronavirüs sürecinin Türkiye’deki kutuplaşmaya etkisini ve KONDA’nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında yaptığı toplumsal algı araştırmasını değerlendirdi.

Erken seçim söylentilerinin gerçekçi olmadığını düşündüğünü ifade eden Bekir Ağırdır, bunun nedenlerini şöyle sıraladı:

“Birincisi henüz muhalefetin iktidar kanadını seçime zorlayacak bir heyecan dalgası gözlenmiyor, ikincisi iktidar kanadı ülkeyi yönetme aczine düşmüş de görünmüyor, katılırız katılmayız bürokrasiye ve meclise hakimiyet sürüyor. Üçüncüsü, şimdiye kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanının siyaset yapma tarzına bakılırsa erken seçim, aşağı yukarı 3 yıllık bir iktidardan feragat etmek demek. Halbuki Erdoğan'ın tarzı bu değil. Dolayısıyla bu tür dinamikler yok, altındaki zihni koalisyonda da bir çözülme, sıkıştırma veya parçanlama da yok. O nedenle erken seçim ihtimalini uzak görüyorum.”

Salgınla ilgili düzenli bilgilendirme yapan siyasi bir figür olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Ağırdır, “Korona meselesine gelene kadar gündemde olan bir bakanlık olmadığı için daha önce Fahrettin Koca’ya yönelik bir araştırmamız yok. Onun için eskiye göre artmış veya azalmış diyemeyiz. Ama bu sürecin içerisinde yaptığımız araştırma gösterdi ki siyasi notu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yüksek. İlginç olanı şu ki en muhalif olanın gözünden bile notu çok iyi değilse bile zayıf değil” diye konuştu. Ağırdır'a göre bu sonuç insanların bilgili ihtiyacından kaynaklanıyor.