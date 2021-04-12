Mansur Yavaş, 2020 çalışmalarını anlattı: Ankara'da hâlâ tankerle su taşınan yerler varken, bizden uçuk kaçık projeler beklemesinler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 2020 çalışmalarını Ankara Belediye Meclisi'nde canlı yayında anlattı. Ankara'nın yıllarca ihmal edildiğini dile getiren Yavaş, "Ankara'da hala tankerle su taşınan yerler varken, bizden uçuk kaçık projeler beklemesinler. Çünkü önceliğimiz halk ve onun sağlığıdır" diye konuştu.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu'nu belediye meclisinde sundu. Rapor öncesi yaptığı konuşmada Yavaş, "Belediyeyi savurganlığın ve yolsuzluğun pençesinden kurtardık" diyerek "Şu çağda Ankara'nın bazı mahalle ve köylerine hala tankerle su taşınıyor. Kaynakları şişme dinocanlara, dinozorlara, uçak ve helikopterlere akıtıp Ankara'yı ihmal edenlere karşı sesini çıkarmayanların, bizi algı belediyeciliği ile suçlaması maalesef izahı mümkün olmayan bir anlayıştır" ifadelerini kullandı.

"Çin'den getirilen böceklere, oyuncaklara, alıştırılanlar..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi:

"Ankara'da hala tankerle su taşınan yerler varken, bizden uçuk kaçık projeler beklemesinler. Yapmayacağız. Çünkü önceliğimiz halk sağlığı olacak. Çin'den getirilen böceklere, şişme oyuncaklara, heykellere alıştırılanlar, yaptıklarımızı değersiz bulacaklardır."

"Zihniyet devrimi için yola çıktık"

"Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak için yola çıktığımızda zihniyet devrimi hedeflemiştik. Betona sevdalı, gelişmişliği asfaltla ölçen, gökdelenleri rant kapısı yapan, plastik ve demiri kutsayan bir belediyecilik anlayışına son vermek için kolları sıvadık. Önceliğimiz insan olmalıydı. İnsanın mutlu ve huzurlu olmadığı bir şehirde, yolun da köprünün de; pahalı heykel ve oyuncakların da hiçbir değeri olamazdı. Önce adalet, şeffaflık, katılımcılık dedik. Belediyeyi, asıl sahipleri olan halka açtık. Artık gerilim yaratan, şehirde insanları birbirine düşüren bir belediyecilik yok. Huzur, güven, adalet, kardeşlik var. Lüks ve israfa savaş açtık, kayırmacılığa son verdik."

"Para gücüyle güven inşa edebilir misiniz?"

"Paranız varsa göğü kapatan gökdelenler dikebilirsiniz. Köprüler, kavşaklar inşa edebilirsiniz. Beş para etmez heykel, oyuncak ve saatlere görmemişler gibi dünyanın parasını verebilirsiniz. Peki para gücüyle güven inşa edebilir misiniz? Bir yetim başı okşamanın göğü kapatan gökdelenden daha kıymetli olduğunu anlamayanlar, elbette bizi de anlamayacaklardır. Tamamen siyasi gerekçelerle hakkı teslim etmeyenler de olsa Ankara'da, Türkiye'de ve dünyada bir Ankara Büyükşehir Belediyesi gerçeği konuşuluyor."