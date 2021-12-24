Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Elimde 300 bin iş talebi var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bende şu anda 300 bin tane iş talebi var” açıklamasını yaptı.

İyi Parti’nin Yoksulluk Paneli’nde konuştu. Yavaş, “Kırsal kalkınmayı öne çıkarıyoruz. Hem üretsin hem de Ankara kazansın. İlk defa Türkiye’de mazot yardımı yapacağız çiftçilerimize. ” diye konuştu.

Prof. Dr. Öner Günçavdı, “ABD’deki yoksullukla, Türkiye’deki yoksulluğu ve sebepleri sanki aynıymış gibi değerlendiriliyor, Türkiye’deki sebepler öne çıkmıyor. Mücadelenin de niteliği ortaya konmuyor. AKP’nin ilk yıllarında ciddi mânâda yoksullukta düşme ve gelir dağılımında iyileşme görüldü. Ancak bu sürdürülemedi. Neden? Türkiye ekonomisi ve sosyolojisinin problemlerinden bir tanesi. 1960’lara kadar gidiyor bu. Türkiye 50’li yıllardan beri yapısal dönüşümünü sağlayamamış bir ülke. Piyasalaşamamış bir ülke." ifadesini kullandı.

Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, “20 yıl içerisinde, krizden sonra sürekli yoksulluk artıyorsa ve bakanın da açıklamasında, 3 milyon daha yardımın yapıldığını söyledi, yerel yönetimler her yıl daha fazla gıda yardımı yapıyorsa yoksulluk çoğalıyor. Bilinçli yapılan bir politika. İtaat ve biat üzerine kurulmuş. Muhtaçlık üzerine kurulmuş politika. Yardım sürekli bir muhtaçlığı da getiriyor. Bütün bunlar yapılırken hepimizin kendimize de bakmamız gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Foggo sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim döneminde yoksullar üzerinden analizler yaptık. Bilmediğimiz, evlerine girmediğimiz yoksullar üzerine analizler yaptık. Hiçbir zaman o mahallerde olmadık maalesef. O yüzden bizim öncelikle kendimize dönük yoksullarla barışmamız, yüzleşmemiz gerekiyor. Çamaşır makinesi olmayan bir annenin, sosyal inceleme uzmanı gittiği zaman, çamaşır makinesi yok, şusu yok busu yok deyip arkasını dönmek değil o annenin elindeki yarayı da hissetmesi gerekiyor, dünya böyle tartışıyor.

Mansur Başkanı’nın yaptığı bir araştırma vardı, beni çok etkilemişti pandemi döneminde. Nakit yardımı yaptığı zaman bütün ailelerin çikolata aldığını gördüler. O dönemde bu aileler çocuklarına çikolata dahi almadılar. Çocuklar oyuncak değil gıda istediler. Bunu sahada gördüm."