Akşener: Biz sosyal medya platformları için ülkemiz kanunlarıyla uyumlu düzenlemeler getirilmesine karşı değiliz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kızı Esra Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı olan damadı Berat Albayrak'ı hedef alan sosyal medya paylaşımlarının ardından Twitter, Netflix gibi uygulamalarla ilgili verdiği talimatı eleştirdi. Akeşner, "Fırsat bu fırsat diyerek adım atmakla meseleler çözülmez" dedi.

İyi Parti olarak sosyal medya platformları için ülke hukukuna uygun şekilde düzenleme yapılmasına karşı olmadıklarını belirten Akşener, "Bunu yasaklarla değil, özgürlükleri sınırlayıp, insanlarımızı mağdur ederek değil, aklı selimle yapmaktan yanayız" ifadesini kullandı.

Akşener, "İşe iktidarın maaşlı trol ekibini dağıtarak başlayalım" önerisinde bulundu.

Tüm Emek Der Genel Başkanı Satılmış Çalışkan Meclis kürsüsünden seslendi: Yaş değil hizmet öne gelmeli

Akşener'in açıklamalarının ardından kürsüye çağırdığı Tüm Emek Der Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Meclis kürsüsünden seslendi ve emeklilerin taleplerini sıraladı. Enflasyonun etkilerinin ağır olduğunu anlatan Çalışkan, "Enflasyon dolayısıyla emekli zammını düşük tutan bir araştırma yöntemi biz emeklileri üzmektedir. Bütün mesele emeklilere az vermek için böyle uygulanıyor. Emeklilere yapılan zamlar gerçeklerle uyuşmuyor" ifadelerini kullandı. "Maaş artışlarında memur, işçi, bağkur ayrımı ortadan kaldırılmalı. Devlet memuruna uygulanan kat sayıda gösterge sistemine göre belirlenmeli" diyen Çalışkan, "Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmelidir. İdare özel emeklilik sistemine değil, kendi sosyal güvenlik kurumuna destek yapmalıdır" diye konuştu.

"Çok bir şey değil, sadece yaşayabileceğimiz bir emeklilik maaşı istiyoruz"

"Tüm emeklileri kapsayan hizmet ve prime dayalı irtibat yasası çıkarılarak farklılıkların giderilmesini talep ediyoruz" diyen Çalışkan, "Yaş değil hizmet öne gelmeli. Hizmet eden emekli olsun" ifadesini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hendek'te yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum. İYİ Parti olarak olayın takipçisi olacağız. İyi Parti olarak iktidarı bu yönde bir politikada destekçi olmaya çağırıyorum. Sivas'ta yakılan da bizdik, Başbağlar’da vurulan da bizdik. Biz Madımak'la, Başbağları ayıranlardan değiliz. Her iki acıyı da kendi acımız bilenleriz. Allah kardeşlerimize rahmet eylesin. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

"Güzelim Gelibolu ormanları yandı gitti. Güzelim ağaçlar kül oldu. Açıklama yine aynı, belirsizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'ndan numaradan bir ciddiyet. Yine uçak yok yine müdahale yetersiz.

Geçen seneki yangınlardan yine ders almak yok. Yangın söndürme uçaklarını alacak para yok. Allah bunları ıslah etsin. Einstein'ın dediği gibi; 'Delilik aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.' AKP bu yöntemi algı operasyonu için kullanmaya devam ediyor."

Sosyal medya düzenlemesine yorum: Karşı değiliz

"Ak Parti iktidarı, defalarca denenmiş metotları, kimi zaman gündem değiştirmek için, kimi zaman da algı operasyonları için kullanmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden koparılan fırtınalar bunun bir başka örneği… Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; biz sosyal medya platformları ve internet şirketleri için ülkemiz kanunlarıyla uyumlu bir hukuki ve mali altyapının hazırlanmasına,

düzenlemeler getirilmesine karşı değiliz. Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok gelişmiş ülke, vatandaşlarını korumak için bu tip adımlar atıyor. Biz de bu adımları atmalıyız. Ancak bunu yasaklarla değil, özgürlükleri sınırlayıp, insanlarımızı mağdur ederek değil, aklı selimle yapmaktan yanayız.

Gerekli yasaları çıkaralım, ahlaksızlara karşı caydırıcı önlemleri alalım, milletimizin hakkını-hukukunu güvence altına alalım. Ama ilk adımı şöyle atalım; Türkiye’de, internet üzerinden, sosyal medya ağlarında, insanların onurlarına, ailelerine her tür hakareti yapan, iktidarın maaşlı trol ekibini dağıtalım. İşe oradan başlayalım. Hamaset yapmadan, siyasi rant peşinde koşmadan, kişisel hırsları bırakıp, her bir vatandaşımızın hak ve hukukunu korumayı amaçlayalım.

Yani, işe samimiyetle başlayalım. Ama maalesef görüyoruz ki; Samimiyet yerine hep art niyetle harekete geçiyorlar. Hep bir gizli ajandaları var, olayları bahane edip, “fırsat bu fırsat” diyorlar, kendi istediklerini Türkiye’ye dayatıyorlar.

AKP eleştirisi: Tek tip insan yetiştirme saplantısı

Bakın ben size, getirmek istedikleri sosyal medya yasaklarının gerçek sebebi nedir söyleyeyim. Twitter ne yaptı? İsmi cismi, yeri yurdu belli olmayan, iktidarın maaşlı trollerinin hesaplarını kapattı. Film de ondan sonra koptu… Yapılan ahlaksızlıklardan önce, kendi kurdukları ahlaksız bir ekibin engellenmesine kızdılar. İşin özü bu. Eğer öyle olmasaydı, daha bir hafta önce, gençlere sosyal medyayı ve interneti öve öve bitiremeyen Sayın Erdoğan, bir hafta sonra 'Karşıyız, yasaklayacağı' der miydi?

Kötü üzerinden hesap yapmak, iyilik getirmez.“Fırsat bu fırsat” diyerek adım atmakla, meseleler çözülmez. Ak Parti’nin 18 yıllık hikayesinin özeti, Tek tip insan yetiştirme saplantısıdır. Farklı olanları dönüştürme sevdasıdır. Farklı düşünceleri ezerek susturma çabasıdır. Konuşmamın başında Madımak dedim, Başbağlar dedim.

"Erdoğan’a sorarsanız, Suçlu Netflix, Twitter, YouTube..."

Farkında mısınız;Aynı ateş, sosyal medyada defalarca yakıldı, hala da yakılmaya devam ediyor…Her gün birileri linç ediliyor. Her gün birileri hakarete uğruyor. Her gün birileri susturulmaya çalışılıyor. Kendisi bizleri düşman ilan etmek için elinden geleni yapıyor; küçük ortak her gün yeni bir öfke nöbeti geçiriyor; Minik ortak yıllardır birilerini hedef gösteriyor… Bizzat kendisi şikayetçi oluyor, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları mahkeme koridorlarında süründürülüyor. Masum gazeteciler tutuklanıp cezaevine konuluyor. Ama muhalif kadınlara tecavüz tehdidinde bulunan şeref yoksunları, takipsizlik alıyor. Tek bildikleri nefret ekip, öfke biçmek. Ama Sayın Erdoğan’a sorarsanız, Suçlu Netflix. Suçlu Twitter. Suçlu Youtube.

"Onca insanımızın çektiklerinin vebali sende kalır"

Sayın Erdoğan, Toplumdaki gerilimi bastırmak için sosyal medyayı kapatmak, Madımak’lar yaşanmasın diye, otelleri kapatmaya benzer. Böyle ahmakça tedbirlerle sonuç alamazsın. Bizzat sebebi olduğun çirkinliklerin sorumluluğunu kabul edip; gereken doğru adımları atmazsan, değişen tek şey cinayet mahalli olur. Onca insanımızın çektiklerinin vebali, onca kadınımızın yaşadıklarının hakkı sende kalır.

"Bu zihniyet, dünyayı takip eden, özgürlüğüne düşkün gençlerin çağında işe yaramaz"

Bu zihniyet, tek adam rejimlerinin genel karakteridir. Kafan bozuldu diye, kapatmak, imha etmek, hapse atmak, Dislike ettiler diye sosyal medyayı yasaklamak, 'Oy moy yok' dediler diye gençlerin dünyasına duvar örmeye kalkmak, hep aynı zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyet, dünyayı takip eden, özgürlüğüne düşkün gençlerin çağında işe yaramaz.

"Erdoğan’ı uyarıyorum gençlerin önüne örülen hiçbir duvar ayakta kalamaz"

Buradan Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum; tarih şahittir ki, gençlerin önüne örülen hiçbir duvar ayakta kalamamıştır. Hele ki Türk gençliğinin önüne set çekmeye kalkarsan, nasıl bir sel olduklarını anladığın gün, her şeyi kaybettiğin gün olur. Şimdiye kadar eline Türkiye’yi birleştirmek adına pek çok fırsat geçti. Ama sen, toplumun korkularını dindirmek yerine, korkutmayı seçtin. Uzlaşmak yerine, zıtlaşmayı seçtin. Söndürmek yerine, benzin dökmeyi; birleştirmek yerine ayırmayı seçtin. Gazetecileri dinleyip, ne söylüyorlar anlamak yerine; onları susturmayı seçtin."

Erdoğan'a Beray Albayrak tepkisi

"Ekonomiyi damadının top havuzu haline getirip gönlünce oyun oynamasına müsaade etmeye devam edersen, 2020'nin geri aklanı da 2021 de riske girecek bilesin."

"Dolar bugün 6.58'ten işlem görüyor. İki senede TL yüzde 50 değer kaybetmiş. Kişi başı milli gelirimiz 9 bin doların altına düşmüş. Tarım işçilerinin sayısı azalmış."

"sizi TÜİK'in düzenlenmiş rakamları kurtaramaz"

"Bir konuyu açıklığa kavuşturayım, bunlar devletin rakamları; İki senelik enflasyon yüzde 30 olmuş.Türkiye kendi sınıfında dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip. Gelmekte olan geliyorken, Damat Bey ve kayınpederine önerim, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini türlü yalanlarla savunmayı bir an önce bırakmalarıdır. Sizi TÜİK'in düzenlenmiş rakamları kurtaramaz. Damadı Hazne'nin başından almalısın. Gitsin başkasının hazinesiyle oynasın kardeşim."

Akşener, emekliler için Erdoğan'a seslendi

"Bu devleti yönetmek gerçekleri görmeyi gerektirir. Tarih kendisini saraya kapatanların sebep olduğu felaketlerle dolu. Vatandaşın yarasını saramazsan oralarda oturmanın anlamı yok. Vatandaşı gör, insanımızı duy artık. Sana o makamları bahşeden bu aziz milletin derdiyle dertlen artık."