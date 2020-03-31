AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası çalışmaları hızlandırılan, kapalı ve açık cezaevindeki hükümlülerin serbest kalmasını ya da ev hapsine geçmesini sağlayacak infaz indirimi paketinin ayrıntılarını açıkladı. Özkan, 11 farklı kanunda 70 maddenin değişikliğini içeren öneriden 90 bin hükümlünün yararlanacağını söylerken, "Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları bunların dışına çıkarılmıştır. Terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu ayrım dışına alınmıştır" dedi.

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Özkan, düzenlemeyle 65 yaşını dolduranların, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınların, kendisine bakamayacak durumda olan hastaların konutta infazının mümkün hale getirildiğini söylerken, "İstisna olan suçlar kapsam dışında olacak" dedi. Teklifin Adalet Komisyonu'ndan görüşülmesinin ardından hafta salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülebileceğini belirten Özkan, "Ceza indirimi söz konusu değil. Hükümlü suç teşkil eden bir eylemde bulunursa ceza kanununda belirtilen hükmü yatmak üzere cezaevine geri dönecektir" ifadesini kullandı.

Özkan'ın açıklamlarından satır başları şöyle:

"İnfaz düzenlemesinde çalışmalarımızı tamamladık. İnfaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sevk ettik. Bu süreç devam ederken, diğer siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdik. Teklif ve önerilerini de aldık. İnfaz hukukunun temel prensiplerini göz önünde bulundurduk. 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddelik kanun teklifimizi hazırladık.

"Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları kapsam dışı"

"Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları bunların dışına çıkarılmıştır. Terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu ayrım dışına alınmıştır. Covid-19'la birlikte cezaevi boyutlarıyla bir takım tedbirler alınması ortaya çıkmıştır.

"Kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yapanın yaptığının yanında kaldığı algıyı ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlikte, hükmü olunan ceza ile orantılı ceza öngörülmektedir. Tefecilik suçunun cezasını artırmayı hedefliyoruz.

"Konutta infazı mümkün hale getiriyoruz"

"1 Temmuz 2016'dan önce işlenen 2 yıllık denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 30 Mart 2020 tarihine çekiyoruz. Diğer düzenlemelerde, iyi hal incelemesi... İyi hal ile ilgili otomatik bir geçiş vardır. Getirilen bu düzenleme ile iyi hal otomatik sistemden çıkarılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonuna bırakılmıştır. Sadece cezaevinin içinde yapılan hatalar ve yanlışlarla ilgili değil, hastane ve adliyedeki durumları da dikkate alınacaktır.

"Kadınlar, çocuklar ve hastalar için de düzenlemeler öngörüyoruz. 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, kendisine bakamayacak durumda olan hastaların konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. İnfaz hakimliğini getiriyoruz. Denetimli serbestlik, iyi hal infaz hakimliğine bırakılıyor.

"Pandemiyle ilgili, açık cezaevine gelmiş cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Bunun Adalet Bakanı'yla 2 kez uzatılmasını öngörüyoruz. 2 aylık süreyi öngörüyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesiyle 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz.

"Yaklaşık 90 bin kişi yararlanıyor"

"Şu anda yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor. Teklifimizi sunduk, Adalet Komisyonu Başkanı'na gelecek ve çağrı yapılacak. Perşembe günü Adalet Komisyonu toplanarak bunu görüşmeye başlayacak. Gelecek hafta başı itibariyle Genel Kurul'da görüşmelere başlamış olacağız.

"Covid-19'la ilgili salgın tehdidi olduğu için bu hususta siyasi yaklaşımlardan ziyade bilim kurulunun çalışmalarına bağlı olacak. Bu tehdit devam ettiği müddetçe Adalet Bakanı'mız bilim kurulunun risk analizi çerçevesinde bu kararı verecektir.

"Açık cezaevinde kalanlar 2 ay izinli sayılacaklar"

"Bu geçici düzenleme bir izin düzenlemesidir. Şu anda açık cezaevinde hükmü infaz edilen hükümlülerin kurumsal infazı ve izinleri söz konusu. Bu düzenlemeyle açık cezaevinde var olan izinin kapsamını genişletiyoruz. Bu 2 ayda açık cezaevinde kalanlar izinli sayılacaklar. Adalet Bakanı'nın kararıyla 2 kez uzatılması da mümkün olacak.

"65 yaşını bitirmiş olanlarla ilgili zaten 6 aylık bu süreyi 1 yıla çıkarıyoruz. 70 yaşını geçenlerle ilgili 1 yıldı, 2 yıla çıkarıyoruz. Ayrıca 0-6 yaş grubu çocuğu olan hükümlülerin konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. Yaşlı hastalarla ilgili kendilerine bakamayacak kadar hasta olanlar bu yasa kapsamında yararlanabiliyorlar. İstisna olan suçlar kapsam dışında olacak.

"Ceza indirimi söz konusu değil"

"Şu anda açık cezaevinde hükmü infaz edilmekte olan hükümlüler arasında her türlü suç var. Bunların izin hakları şu anda da var. belirli dönemlerde izinlerini kullanabiliyorlar. Diyoruz ki Covid sebebiyle bu hükümler 2 ay dışarıda infaz edilecek.

"İnfaz düzenlemesi hükmün kesinleştiği andan itibaren cezaevleri ve denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme dönemlerini kapsayan bir düzenlemedir. Ceza indirimi söz konusu değil. Ceza infaz sisteminin değişik aşamalarında düzenleme yapıyoruz. Hükümlü hukuka aykırı suç teşkil eden bir eylemde bulunursa bütün ceza kanununda belirtilen hükmü yatmak üzere cezaevine geri döneceklerdir."