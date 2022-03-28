Bekir Ağırdır: Manda yoğurdu, kestane balı formülü seçmen gerçekliğinden kopmak demek

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her akşam yatmadan yediği karışımı vatandaşa tavsiye etmesini "seçmen gerçekliğinden kopmak" olarak yorumladı.

"Herkesin kendi evinin ve sofrasının bir gerçekliği var" diyen Ağırdır, AKP'nin seçmen kitlesinin de değiştiğine dikkat çekerek "Seçmenini dikkate almayan, gerçeklikle ilişkisi bozulan bir AK Parti var. Bu sözlerin negatif etkisi olur. Çünkü gerçeklikle ilişkinizin koptuğunu gösteriyor. 10 yıl önceki Tayyip Bey'e tabanca dayasanız bile daha seldeki cenazelerini defnetmemiş insanlara çay paketi attıramazdınız. Tayyip Erdoğan'a aşık olan seçmen bile bu değerlendirmeyi yapıyor ve yaşananları görüyor" dedi.

"Erdoğan'ın durumu kendi lehine bükmesinin giderek zorlaştığı kanaatindeyim"

AKP'nin artık kitle partisi olmaktan uzaklaştığını ifade eden Ağırdır, "AK Parti bugün belli bir kimliğin partisi olmuş durumda" ifadelerini kullandı. AKP'li seçmenin partideki değişimlerin farkında olduğunu ancak kimlikleri üzerinden davranmaya devam ettikleri için AKP'nin oyunun hala yüksek olduğunu belirten Ağırdır, iktidarın da muhalefetin de Türkiye'nin son 20 yılda değişen sosyolojisini göz ardı ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olması, iç politikada çözüm odaklı kararların veya yeni bir çözüm süreci ihtimali gibi konuların gerçekleşmesi durumunda seçmenin kararının nasıl etkileneceğini yorumlayan Ağırdır, "Ben Erdoğan'ın durumu kendi lehine bükmesinin giderek zorlaştığı kanaatindeyim" dedi. Hükümetin anlık kararlarının veya müdahalelerinin seçmenin kararına hemen yansımayacağını belirten Ağırdır, "Bu kadar kimliklere ve kutuplaşmalara sıkışmış seçmen, öyle birdenbire karar değiştirmez" dedi.

"Muhalefet yavaş davranıyor"

6 muhalefet partisi liderinin ikinci kez bir araya gelerek verdiği "birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" mesajının olumlu ancak yetersiz olduğunu söyleyen Ağırdır, "Muhalefet yavaş davranıyor, seçim ve sonrası için ne yapacağını net anlatmalı" dedi.

Toplumdaki kutuplaşmanın siyasi tercihlere ve siyasete yansımasını da yorumlayan Ağırdır, muhalefetin toplumun beklentilerini iyi okuması gerektiğini belirterek "Toplum zihnen kutuplaşmaya aşmaya hazır; muhalefet bunu henüz görmüyor” diye konuştu.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 6 muhalefet liderinin ikinci toplantısını, muhalefetteki ittifak ve adaylık tartışmalarını, seçim yasasında yapılması planlanan değişikliği ve gündemdeki gelişmeleri Murat Sabuncu ile Sayıların Dili'nde yorumladı.