Çanlar son 3 için çalıyor



Turkcell Süper Lig'in son 10 sezonunda, 31. haftayı son 3 sırada tamamlayan 30 takımdan, 26'sı lige veda etti.



Turkcell Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesi sürüyor.



44 puanla ligde 7. sırada bulunan Kayserispor dahil 11 takım matematiksel olarak düşme korkusu yaşıyor. Ligin son sırasında yer alan 22 puanlı Hacettepe'nin ligden düşmesi kesinleşirken 26 puanla ikinci sırada yer alan Kocaelispor'un üstteki takımlara oranla kümede kalma şansı daha zor görünüyor.



35'er puanı bulunan Konyaspor, Denizlispor ve Antalyaspor ile 36'şar puanlı Ankaragücü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Eskişehirspor düşme sıkıntısını en yakından hisseden takımlar olarak göze çarpıyor.



Turkcell Süper Lig'in geride kalan son 10 sezonunda, 31. hafta sonunda puan cetvelinin son 3 sırası içinde olup da ligde tutunmayı başaran sadece 4 takım bulunuyor. Gaziantepspor, Elazığspor, Samsunspor ve İstanbulspor son üçte yer almasına rağmen lige tutunma başarısı gösteren takımlar arasında.



Geride kalan son 10 sezonda 26 takım ise lige veda ederek taraftarını üzdü.



