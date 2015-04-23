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Türkiye hariç tüm dünyadaki Ermeni kiliselerinde çanlar 1915 için çalacak

Çanların çalınmamasıyla ilgili açıklama yapmak istemeyen Başepiskopos Aram Ateşyan: Sebebi bende kalsın

23 Nisan 2015 14:44

1915'in yüzüncü yıl dönümü için bu akşam 19.15'te Türkiye dışındaki Ermeni kiliselerinde çanlar 100'er kez çalınacak. Çanların Türkiye'de çalınmaması ile ilgili açıklama yapmak istemediğini söyleyen Başepiskopos Aram Ateşyan "Sebebi bende kalsın" dedi.

1915 olaylarının 100'ncü yılı için Türkiye'de İstanbul ve Diyarbakır'da anma yapılacak, 100'ncü yıl anmaları çerçevesinde bu akşam 19.15'te kilise çanlarının 100'er kez çalınması da bulunuyor. 

Anmalarda 1915'te hayatını kaybeden herkes için dua edeceklerini açıklayan Başepiskopos Aram Ateşyan, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi ve bağlı kiliselerin çan çalma etkinliğine katılmayacağını ifade etti.

Habertürk Gazetesi'nden Şefik Dinç'in haberine göre, dünyadaki Ermeni kiliselerinin yanı sıra başka kiliselerin de çan çalarak katılacağı etkinliğe Türkiye Ermenileri Patrikliği, kendi ruhani sınırları içindeki İstanbul ve Anadolu kiliseleriyle, Girit'te bulunan Surp Hovhannu Garabed Kilisesi'nde 100'ncü yıl çanı çalmayacak.

Çan çalınması etkinliğine katılmayacaklarını ve bu konuda açıklama yapmak istemediğini söyleyen Başepiskopos "Sebebi bana kalsın" dedi.

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