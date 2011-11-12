-Çanlar Hiddink için çalıyor İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turundaki rakibi Hırvatistan'a İstanbul'daki ilk maçta şok bir skorla 3-0 yenilerek final biletini adeta mucizelere bırakan (A) Milli Takım'da, teknik direktör Guus Hiddink ''hedef adam'' haline geldi. Elemeler öncesi çok büyük umutlarla (A) Milli Takım'ın başına getirilen dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam, gelinen noktada kamuoyunda ''istenmeyen adam'' ilan edildi. Özellikle son Hırvatistan yenilgisi sonrası yoğun biçimde eleştiri alan Hiddink'le, Zagreb'de 15 Kasım'da yapılacak rövanş maçında Türkiye'yi finali götürecek mucize bir skorun ortaya çıkmaması durumunda yolların ayrılacağı iddia ediliyor. -15 maçta 7 galibiyet- Guus Hiddink, ay yıldızlı ekibin başında 15 maça çıkarken, Türk Milli Takımı bunlardan 7'sini kazanabildi, 5'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı. 10'u Türkiye sınırları içinde, 6'sı deplasmanda, 11'i resmi, 4'ü özel bu 15 maçta Türkiye toplam 18 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. -Resmi maçlardaki istatistikler kötü- Türk Milli Takımı, Hiddink dönemindeki 11 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu ve play-off turunda şimdiye dek Hiddink ile 11 resmi maça çıkan ay yıldızlı ekip, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 13 gol atıp, 14 gol yedi. Grup lideri Almanya'ya her iki maçta da 3'er golle boyun eğen Hiddink yönetimindeki milliler, ikincilikteki rakipleri Belçika ve Avusturya ile deplasmanda berabere kaldı. Milliler, grubun zayıf halkalarından Azerbaycan'a deplasmanda 1-0 yenildi, Kazakistan'ı ise İstanbul'da 90+6. dakikada gelen golle yenebildi. -Elemelerde son 5 organizasyonun en kötüsü- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off biletini alan (A) Milli Takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde son 5 organizasyonun en kötü performansını sergiledi. Grupta yaptığı 10 maçta 5 galibiyet alabilen milliler, 3 maçta rakiplerine yenilirken, 2 maçta da eşitliği bozamadı. Rakip filelere toplam 13 gol gönderen milli takım, kalesinde ise 11 gol gördü. Türkiye, elemelerde son 5 organizasyon baz alındığında maç başına ortalama olarak en az puanı (maç başına 1,7 puan) toplarken, en çok yenilgiyi aldı, en az golü attı, en çok golü yedi. Türk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde bundan önce en kötü performansını 1992'de İsveç'te düzenlenen finaller öncesi yaşamıştı. Türkiye, İngiltere, Serbest İrlanda ve Polonya'nın yer aldığı gruptaki 6 maçını da yitirmişti.