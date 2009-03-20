Canlandırma önlemleri geliyor

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, küresel ekonomik krizin Türkiye'ye etkilerinin azaltılması amacıyla 4. pakete, yenilerinin ilave edileceğini ve özellikle de işsizliğe çözüm bulacak önlemlerin devreye sokulacağını bildirdi.



ABD'de geçirdiği başarılı by-pass ameliyatının ardından göreve başlayan Unakıtan, geçtiğimiz günlerde açıklanan 4. ekonomik önlemler paketinin piyasalara müspet olarak yansıdığını, bundan da memnuniyet duyduklarını ifade etti. Unakıtan, bu durumun hükümetin yeni bir takım önlemleri daha uygulamaya koymasına sebep olacağını söyledi.



Bu önlemler üzerindeki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Maliye Bakanı, "Onları şu anda söylemeyeyim ama bunlar piyasalarda talebi artıracak, dolayısıyla üretimi artıracak. Dolayısıyla da işsizliğe çare bulacak önlemler olacak" dedi.



İşsizlik büyük problem



İşsizlik rakamlarındaki artışa da dikkat çeken Unakıtan, hükümetin en öncelikli konularından birisinin işsizlikle mücadele olduğunu belirtti.



Bu soruna çözüm bulmak amacıyla bazı tedbirler alındığını, yeni tedbirlerin de alınacağını vurgulayan Unakıtan, şöyle konuştu:



"İşsizlik bizde de maalesef son zamanlarda büyük problem olmaya başladı. Ama hükümet olarak işsizliğe çare bulmak için çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü bu işsizimiz bizim insanımız, bizim vatandaşımız. Biz, bunların derdine çare bulmak mecburiyetindeyiz. Hükümetler, çözüm yeridir. Dolayısıyla bunlara çözüm getirmek için bu paketlere yenilerini ilave edeceğiz" diye konuştu.



Talebi artırmalıyız



Maliye Bakanı Unakıtan, alınan ve alınacak önlemlerin talebi de artırması gerektiğini de dile getirdi ve 4. paketin otomotiv ve beyaz eşyada bu sonucu verdiğini söyledi.



Vergi indirimleri sonrasında her iki sektörde de ciddi bir canlanma yaşandığını kaydeden Unakıtan, şöyle devam etti:



"Talep arttı. Bunlar piyasayı da rahatlatır. Zaten bütün dünya piyasalarının derdi talebi artırmak. Çünkü talep çok daraldı. Dünyadaki ticaret hacmi azaldı. Bundan dolayı üretim yavaşlıyor. Bundan dolayı da işsizlik ortaya çıkıyor. Şimdi talebi artırabilirsek... Koskoca ABD bile bugün talebi artırması için 100 milyarlarca dolar vergi ödeyicilerine veya düşük gelir gruplarına para transferi yapıyor.



Tabi bizim o kadar yapacak halimiz yok. Onlar 784 milyar dolarlık paket açıkladılar. Bundan sonra da yeni paketler açıklıyorlar."



Türkiye'nin ABD ve diğer bazı ülkelerden farklı olarak finansal kuruluşlar açısından bir sıkıntı yaşamadığının da altını çizen Unakıtan, "Bizde batık krediler yok. Konut kredilerinden gelen sıkıntılar yok. Bankalarımızdan gelen sıkıntılar yok. Batan bankalarımız da yok. Ama kredi damarlarındaki akan kanı daha bollaştırmamız lazım" açıklamasında bulundu.



Unakıtan, küresel krizin etkilerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması için hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini ifade etti.



Maliye Bakanı, emekliler ve diğer ücretlilere 250-300 liralık hediye çeki verilmesi ve bu yolla talebin canlandırılmasına ilişkin haberler konusunda ise "Ben, bu konuda 1 şey söyleyemem. Beni detaylara daha indirmeyin" dedi.

