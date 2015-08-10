Cankurtaranlar dokunmasın diye kızının boğulmasını izledi!

Dubai'de 20 yaşındaki bir kadının babasının, kızına dokunacakları gerekçesiyle sahildeki cankurtaranları durdurarak kızının boğulmasına neden olduğu bildirildi. Olayın ardından ismi açıklanmayan adam tutuklandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Emirates 24/7 sitesine konuşan Dubai Polisi Arama Kurtarma Departmanı'ndan Yarbay Ahmed Burqibah, olayı şöyle aktardı:

"Bir göçmen sahilde eşi ve çocukları birlikteydi. Aralarında 20 yaşındaki kadının da olduğu çocuklar yüzmek istedi. Fakat genç kız akıntıya kapıldı ve çırpınmaya başladı. Çığlıkları duyan iki cankurtaran yardıma koştu. O esnada kızın babası, yabancı adamların kızına dokunmasına izin vermeyeceğini söyleyerek cankurtaranları şiddetle engelledi. Yabancı bir erkeğin dokunması yerine kızının ölmesini yeğleyeceğini söyledi."

Adamın "uzun boylu ve güçlü" olduğunu söyleyen Burqibah, iki cankurtaranın en sonunda denize girip kızı sudan çıkardığını fakat talihsiz kızın öldüğünü aktardı. Dubai polisi, Asyalı olduğu belirtilen adamı tutukladı.