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Spor

Çankırıspor'dan büyük hata; maça gitmeyi unutunca şampiyonluğu kaçırdılar

Hem hükmen mağlup oldu, hem de 3 puanı silindi

12 Nisan 2018 17:17

Çankırıspor, şampiyonluk maçının gününü şaşırınca maça çıkmadı ve Çankırı 1. Amatör Lig'de şampiyon olma fırsatını kaçırdı.

HaberTürk 'ten Atilla Türker 'in haberine göre Çankırı 1. Amatör Ligi'nde eşine daha önce rastlanmayan bir olay yaşandı.

Çankırıspor farklı yenilse bile şampiyon olacağı Orta Belediyespor maçının gününü şaşırınca hem hükmen mağlup sayıldı hem de 3 puanı silindi. Böylelikle şampiyon Kurşunlu Belediyespor oldu.

Çankırıspor kulübü Başkanı Sevda Karaali, "Futbolcularımız hastalandı. Yedikleri poğaça ve içtikleri sütten dolayı zehirlendiler. Telefonlar çekmediği için irtibat kuramadık. Arabamız da yolda arıza yaptı" sözleriyle kendilerini savunsa da karar değişmedi.

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