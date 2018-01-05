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Ekonomi

Çankırı'nın meşhur 'yumurta tatlısı'na coğrafi işaret verildi

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'nın yöresel mutfağında önemli bir yere sahip olan 'yumurta tatlısı' kentin ilk coğrafi işareti olarak tescillendi

05 Ocak 2018 15:14

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'nın yöresel mutfağında önemli bir yere sahip olan \'yumurta tatlısı\' kentin ilk coğrafi işareti olarak tescillendi.
Türk Patent ve Marka Kurumu\'na başvuruda bulunan Çankırı Belediyesi, yumurta tatlısının yapılışı ve kullanılan malzemelerdeki ayırt edici özellikler açısından farklılığı öne çıkarılıp, tescil edilmesini istedi. 15 Eylül 2017 tarihinde ilana çıkan başvuruyla ilgili, üç aylık sürecin ardından 15 Aralık 2017 tarihinde karar verildi. Kararda, yumurta tatlısının Çankırı yöresine ait olduğu tescillendi.
Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, belediye olarak kentin somut ve somut olmayan kültür mirasına sahip çıktıklarını belirterek, \"Yumurta tatlısı ile başlayan Çankırı\'nın yöresel ürünlerinin coğrafi işaretle tescillenme çalışmaları için yoka (ince) ekmek, sarımsaklı et, kaya tuzu, Küpecik peyniri gibi ürünlere de başvurumuz yapıldı. Bu çalışmalar kentteki tarihi dokuda ve kültürel alanda yaptığımız ve Çankırı\'yı marka şehir yapma çalışmalarımızın önemli adımlarından biridir\" diye konuştu.
Yumurta tatlısının coğrafi işaret tescilinin ardından sadece evde yapılan bir ürün olmaktan çıkıp, belirli standartlarda üretilerek pazarlanması hedefleniyor.

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