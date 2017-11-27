Çankırı'daki 'FETÖ' davasında AKP'li İdris Şahin'in de adı geçiyor

Çankırı’da görülen FETÖ davasında bir hafta önce AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı’na getirilen eski AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin’le ilgili olarak “örgüte bilerek ve isteyerek yardım yapma” suçlaması var. Dosyadaki ifade tutanağında Şahin’le ilgili, "FETÖ’nün üst düzey toplantılarına katılmak, FETÖ’ye 300 bin lira yardımda bulunmak, 17-25 Aralık’tan 'sonra FETÖ’nün üst düzeyiyle gizli bir toplantı yapmak" suçlamaları var.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bir hafta önce AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı’na getirildiğini sosyal medya hesabından duyuran eski AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin’le ilgili dava dosyasında “Ya, burada bize caka satıyor cemaatin Çankırı temsilcisiyim diye” ifadesi yer alıyor. İfade tutanağına göre bu konuşmayı yapan isim ise yine bir dönem AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği yapan isimlerden Şükrü Ayalan.

15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, aynı soruşturma kapsamında hakkında FETÖ’den iddianame hazırlanan eski AKP Çankırı Milletvekili Avukat İdris Şahin’in AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bir süre önce basına yansımıştı. Şahin, sosyal medya hesabından göreve getirildiğini duyurmuştu. Söz konusu duyuruyla ilgili AKP yönetiminden bugüne kadar atamayı yalanlayan bir açıklama gelmedi.

İddianamedeki suçlama

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şahin’e, “örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım yapma” suçlaması yer alıyor.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son oturumuna katılan isimler arasında İdris Şahin de yer aldı. Dava dosyasında yer alan bir ifade ise AKP-cemaat arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor.

‘Cemaat o isimden vazgeçmez’

Tutanakta İdris Şahin’le ilgili bölüm aynen şöyle:

“...2011 yılı genel seçimlerinden önce FETÖ/PDY’nin üst düzey toplantılarına katıldığı, milletvekili seçildikten sonra Namık Tanık Koleji’ne giderek desteklerinden dolayı herkese teşekkür ettiği, yine bu dönemde FETÖ/PDY örgütüne 300 bin TL nakit para yardımında bulunduğu, 17- 25 Aralık sürecinden sonra milletvekilliği devam ederken Ilgaz ilçesi Yıldız Tepe Kayak Tesisleri’nde Ankara ilinden gelen FETÖ/PDY’nin üst düzey örgüt üyeleri ile gizli bir toplantı yaptığı, 2016/2937 FETÖ/ PDY sayılı soruşturma kapsamında halen cezaevinde bulunan Maltepe Dershanesi eski öğretmeni olan Ferhat U.’nun Karatekin Üniversitesi eski rektörü ve aynı soruşturmanın şüphelisi olan Abi İbrahim Savaş’a ‘İdris ile aranızı yaparız, biz İdris Şahin’den vazgeçmeyiz’ şeklinde bir konuşma yaptığı, aynı ifadenin devamında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği yapan Şükrü Ayalan’ın kendisini aradığını ve İdris Şahin’i kastederek ‘Ya, burada bize caka satıyor cemaatin Çankırı temsilcisiyim diye’ şeklinde bir konuşma yaptığını beyan etmiş.”

AKP’de vazgeçemedi!

Şahin’in sosyal medya hesabından AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı’na getirildiğini duyurmasıyla karşımıza iktidar partisinin de bu isimden vazgeçemediği bir tablo ortaya koyuyor. Duruşma tutanağında bir başka FETÖ davasından ceza alan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tanık Uğur Türk’ün ifadesi de yer aldı. 1993 doğumlu Türk, 2011 yılında üniversiteyi kazanması üzerine Çankırı’ya geldiğini ve cemaat evlerinde kaldığını belirterek, “polis okulundan sorumlu cemaatin abisi eşliğinde öğrencilerle sohbet yaptığını” kayda geçirdi.